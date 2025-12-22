Sant Adrià multiplica las plazas de hotel por 20 en dos años e inicia las obras de un establecimiento más

Sant Adrià de Besòs está incrementado sus plazas hoteleras de una forma notable y a un ritmo rápido, que recuerda al crecimiento que L’Hospitalet de Llobregat experimentó años atrás en el otro flanco de Barcelona. La segunda ciudad más poblada de Catalunya, con 4.759 habitaciones en establecimientos de distintas categorías, casi triplica en la actualidad las camas que contabilizaba a principios de la década pasada, un auge marcado por la actividad económica que la población ha atraído a la Fira de Gran Via y su entorno, también aprovechando la moratoria hotelera de la capital catalana.

Aun con unas cifras más bajas acorde a una localidad con siete veces menos habitantes que L’Hospitalet, Sant Adrià ha pasado de disponer de 65 camas de hoteles y pensiones en 2023 a cerrar con 1.306 este año, con perspectivas de elevarlas aún más con la próxima construcción de otro establecimiento. En todo caso, el ayuntamiento acaba de dictar un decreto por el que suspende la concesión de licencias para alzar y reformar nuevos negocios hoteleros y apartamentos turísticos con menos de 30 plazas. Trata así de controlar que la oferta no se desborde, en especial para evitar la transformación de edificios residenciales en hoteles.

La semana pasada se anunció el inicio de las obras a partir de enero de un futuro apartahotel en el barrio de La Catalana, en el lado derecho del Besòs, el que da a Barcelona. Lo promociona la promotora vasca Kategora y, bajo el nombre de Kora Sant Adrià, invierte 50 millones de euros en el proyecto, con la previsión de que esté finalizado en 2028. A falta de que la cantidad se precise una vez que esté lista la licencia para las obras sobre rasante, ofertará unos 270 apartamentos baja una licencia hotelera. Los seis tipos distintos de habitación estarán equipados con cocina y medirán entre 24 y 34 metros cuadrados.

Zona en crecimiento

Con una altura prevista de seis plantas, el edificio de 19.400 metros cuadrados que ahora se empieza a levantar no se limitará solo al negocio hotelero. Los bajos del inmueble se reservan para que se conviertan en una zona comercial de 978 metros cuadrados. Aspira a agrupar tiendas de proximidad, establecimientos gastronómicos, un gimnasio, salas que se ofrecerán en alquiler y locales para nuevos negocios. El comercio escasea hasta ahora en Catalana, donde se han edificado 1.162 viviendas desde 2009 y congrega 2.834 habitantes, nueve veces más que 15 años atrás.

“Permite reactivar un espacio que hacía años que estaba parado”, destaca la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, que subraya que el complejo hotelero y comercial está “pensado para abrirse al barrio y la ciudad”. Con el edificio se creará una plaza interior abierta a los vecinos.

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, y el director de desarrollo de Kategora, Eneko Balda, durante el acto en que se colocó la primera piedra del futuro complejo de La Catalana. / KATEGORA

Kategora subraya que, de este modo, se retoma un plan que ha permanecido encallado “durante mucho tiempo”. El director de desarrollo de la firma, Eneko Balda, manifiesta que se confía en que Kora Sant Adrià “amplíe la oferta de servicios de restauración y otras actividades, genere oportunidades al tejido empresarial de la ciudad, dé espacio a emprendedores locales y forme parte del día a día de La Catalana”.

Antítesis a los pisos turísticos

La oferta hotelera de la ciudad vecina de Barcelona se ha multiplicado sobre todo con un par de aperturas entre el año pasado y el que ahora concluye. A principios de 2024, abrió puertas el hotel de cuatro estrellas Tembo, con 280 habitaciones en una esquina del barrio de La Mina pegada al Besòs i el Maresme, en Barcelona. Se ha sumado este año la inauguración del SLS Barcelona, un establecimiento de lujo con 471 plazas de cinco estrellas frente al Port Fòrum.

El aumento es reflejo de la transformación urbanística que Sant Adrià augura que se intensificará de aquí a 2030, con la construcción de oficinas de Inditex y la operación en torno a las Tres Xemeneies como banderines de enganche. El desembarco de Kategora en el municipio viene a sumarse a ese cambio de imagen que el consistorio ambiciona para tratar de que la población se arranque la etiqueta de ser subsidiaria de Barcelona y, al mismo tiempo, ganar protagonismo en el área metropolitana. Para Cañete, se trata de un proyecto que “encaja” con la remodelación de Sant Adrià, al juzgarlo “conectado con la ciudadanía y con los barrios”.

El hotel SLS Barcelona, frente al Port Fòrum de Sant Adrià de Besòs. / MANU MITRU / EPC

Además, viene a contrarrestar el malestar que los pisos turísticos han venido a causar en La Catalana. Allí se llegó a protestar por los altercados y las molestias que ha generado una escalera entera, ofrecida a viajeros de paso por Barcelona. En ese sentido, la Asociación de Vecinos de La Catalana bendice el apartahotel, en el que ve claras diferencias con los pisos turísticos. “Sin duda alguna, no únicamente revalorizará la zona y hará crecer el barrio, sino que nos ayudará en nuestra lucha principal, por no ser un barrio dormitorio”, postula la entidad.

Agradece en especial que se piense en habilitar “un pequeño bulevar con distintos equipamientos que darán vida” al lugar. La asociación apunta a que las estancias serán como máximo de un año y juzga que no se repetirán los problemas con las viviendas destinadas a turistas. “Podemos estar tranquilos, ya que dispondrá de recepción 24 horas, con sus correspondientes servicios, con lo que no deberíamos ver a nadie arrastrar bolsas de basura hasta los contenedores”, expresa.