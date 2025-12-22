Sabadell adjudica las obras para transformar el aparcamiento de arena del Eix Macià

Sabadell (Vallès Occidental) avanza en la transformación del Eix Macià con la adjudicación de las obras de remodelación del actual aparcamiento de tierra situado junto al Parc Catalunya. La actuación, aprobada por la Junta de Gobierno Local, cuenta con un presupuesto de 1.677.871 euros y forma parte del proyecto más amplio de reconversión de este ámbito en un eje urbano más verde, accesible y funcional.

La intervención se integra en el plan municipal 'Els diners als carrers' y en la estrategia Rellancem l’Eix, que el consistorio presentó en septiembre de 2024 como una de las principales apuestas para mejorar el espacio público y la movilidad en una de las principales entradas a la ciudad. En ese contexto, el nuevo aparcamiento responde a una reivindicación histórica del vecindario, que reclamaba desde hace años la mejora de este espacio provisional de arena.

Las obras se desarrollarán sobre una superficie aproximada de una hectárea y permitirán habilitar un aparcamiento con 248 plazas, entre ellas 12 adaptadas para personas con movilidad reducida, 6 con puntos de recarga para vehículos eléctricos, 12 para motocicletas y 34 destinadas a bicicletas. El proyecto prevé la pavimentación completa del recinto, con el objetivo de eliminar el polvo y mejorar la seguridad y el confort de los usuarios.

Paso peatonal

Uno de los elementos destacados de la actuación será la creación de un nuevo paso peatonal que conectará la avenida de los Paraires con la avenida de Lluís Companys, una medida destinada a reforzar la permeabilidad y la accesibilidad del entorno, en línea con el rediseño global del Eix Macià.

La remodelación incorpora también criterios ambientales, con la plantación de más de 170 árboles repartidos entre el interior del aparcamiento y los taludes, así como la renovación de la vegetación existente para mejorar la integración paisajística y aumentar la presencia de verde urbano. En paralelo, se instalarán cámaras de videovigilancia, se renovará el alumbrado público y se colocarán bancos y papeleras en puntos estratégicos del recinto.

Además de su función como aparcamiento, una franja del ámbito más próxima al Eix Macià quedará preparada para acoger actos de gran formato, ampliando los usos del espacio y dotando a la ciudad de una nueva área polivalente para actividades ciudadanas.

Esta actuación se suma a otras previstas en el entorno, como la remodelación de aceras, la ampliación de terrazas, la construcción de carriles bici y la transformación de la plaza de la Concòrdia, dentro de un plan global que contempla una inversión municipal de 12 millones de euros. Según las previsiones del Ayuntamiento, el conjunto de proyectos del Eix Macià debería estar finalizado a finales de 2026.