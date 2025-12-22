El desalojo del B9 enfrenta a vecinos en Badalona: la defensa de los migrantes choca con el "llévatelos a tu casa"

Más de 500 personas se han manifestado esta tarde en Badalona en defensa de los migrantes que fueron desalojados el pasado miércoles del antiguo instituto B9. Lo han hecho frente a Can Bofí Vell, el antiguo albergue municipal para sintecho de Badalona, que precisamente fue ocupado hace unos días por un grupo de los desahuciados. A la concentración vecinal y asociativa se han desplazado también decenas de vecinos contrarios a la misma, que han increpado a los manifestantes, en lo que supone la segunda jornada consecutiva de enfrentamientos entre vecinos a favor y en contra de dar asistencia a los afectados por el desalojo del B9.

Así, mientras los manifestantes cantaban consignas en contra del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, los contrarios gritaban "llévatelos a tu casa". Con el paso de los minutos, la tensión ha ido aumentando entre ambos colectivos. A un primer grupo de vecinos situados junto a la manifestación se ha unido un segundo al lado contrario, que también ha increpado a los manifestantes, que han quedado practicamente encapsulados por la policía y los vecinos. Muchos de los vecinos que protestaban contra la manifestación eran ya no jóvenes, sino adolescentes. Los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo para asegurar que ambos colectivos mantuviesen las distancias.

Este domingo se conoció que un grupo de los antiguos moradores del B9 había ocupado Can Bofí Vell, una antigua masía que, hasta 2024, era el único albergue municipal para personas que no tienen donde dormir en Badalona. Según fuentes conocedoras del caso, este mismo domingo la Guardia Urbana de Badalona intentó desalojar el inmueble. No pudieron, dado que la ocupación llevaba días consolidada, de manera que se deberá iniciar un proceso judicial para acometerla.

El albergue municipal de Can Bofí Vell cerró en mayo de 2024. El Ayuntamiento de Badalona acumulaba una deuda de 1,7 millones de euros con la cooperativa Suara, que gestionaba el centro desde el año 2020, lo que provocó que la entidad no renovase la licitación del servicio. La Síndica de Greuges abrió una actuación de oficio respecto al cierre del albergue y posteriormente instó al gobierno Albiol a dar respuesta a las personas que pasaban la noche en Can Bofí Vell. Pese a las constantes demandas de la oposición y de entidades sociales, el Ayuntamiento no ha puesto en marcha hasta la fecha ningún servicio alternativo al que se ofrecía en el albergue, donde una cincuentena de personas podían pernoctar. De hecho, la ciudad tampoco dispone de un comedor social municipal, de manera que estas asistencias a los sintecho corren a cargo de entidades como las que forman la plataforma Taula Sense Llar de Badalona.

Tensión en la Parroquia de Montserrat

El domingo 21, por la noche, decenas de vecinos impidieron la llegada material para acoger a los migrantes en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, en el barrio de Sant Crist, donde estaba prevista su acogida. El dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi, y con el apoyo económico de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, tuvo que derivarse a otros centros por la presión de los que allí se congregaron. En un clima de tensión, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, acudió al lugar en torno a las 21 horas y pidió a los vecinos, sin éxito, que dejasen que los migrantes pasasen la noche, con el compromiso de encontrar un lugar alternativo después de hablar este lunes con la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. El dispositivo tenía previsto ofrecer durante un mes un lugar donde estas 15 personas pudieran cenar, dormir y almorzar en horario de 20 horas de la tarde a 8 horas de la mañana.

Este lunes por la tarde, el alcalde Albiol se ha vuelto a desplazar a las puertas de la parroquia:

Mediante un comunicado conjunto, las federaciones de vecinos de Barcelona, Badalona, Catalunya (Confavc) y la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs han criticado la gestión del alcalde Albiol del desalojo y la posterior gestión de la crisis, y ha lamentado los hechos ocurridos frente a la parroquia, en los que "un pequeño grupo muy agresivo" de los vecinos impidió la asistencia a los desalojados y "lanzó objetos, insultó a las personas de las oenegés, gritando que no querían 'negros asesinos' en su barrio y jóvenes gritando que 'esto con Franco no pasaba'".