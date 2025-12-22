Directo | Última hora de los 400 desalojados del B9 de Badalona: la Generalitat busca un refugio temporal

Decenas de los desalojados siguen debajo el puente de la C-31

Asimismo, tanto entidades como la propia Generalitat han intensificado las gestiones para derivar a diferentes recursos a una gran parte de las personas identificadas por los servicios sociales, aseguran dichas fuentes, que insisten en que el Ayuntamiento de Badalona es el "responsable de facilitar los recursos adecuados" para estas personas en el marco de sus competencias.

Entre tanto, decenas de migrantes siguen refugiadas bajo el puente de la C-31 en Badalona, una decena de personas ha pasado esta noche en un local cedido por la CUP, algunas han sido acogidas en domicilios particulares y una quincena de migrantes más con especial vulnerabilidad pasarán la noche principalmente en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona.

En la parroquia, entidades sociales y la Generalitat han organizado un dispositivo de emergencia temporal.