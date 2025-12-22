Directo | Última hora de los 400 desalojados del B9 de Badalona: la Generalitat busca un refugio temporal

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno catalán ha ofrecido este sábado ayuda al Ayuntamiento de Badalona para poner en marcha un albergue municipal que acoja a las personas desalojadas del antiguo instituto B9, donde vivían unos 400 migrantes.

Sigue las últimas noticias en directo:

La Generalitat denuncia la inacción de Badalona: decenas de desalojados del B9 siguen debajo del puente de la C-31

La protesta de unos vecinos impide que los desalojados del B9 de Badalona pasen la noche en una parroquia

La Papanoelada Motera Solidaria congrega a 2.000 personas en Barcelona

El alcalde Collboni se pasa a dinamizador navideño

Los desalojados del B9 de Badalona tras pasar la primera noche bajo techo: "Estaba a punto de morir de frío, ya no aguantaba más"

El Parc del Fòrum de Barcelona se tiñe de rojo en la Cursa de Papá Noel

Fran González, el cocinero que convirtió un viaje a Australia en una cadena de comida rápida que factura 12 millones

