Directo | Última hora de los 400 desalojados del B9 de Badalona: la Generalitat busca un refugio temporal
El Gobierno catalán ha ofrecido este sábado ayuda al Ayuntamiento de Badalona para poner en marcha un albergue municipal que acoja a las personas desalojadas del antiguo instituto B9, donde vivían unos 400 migrantes.
Albiol habla con los manifestantes en busca de calma
En un clima de tensión, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha acudido al lugar en torno a las 21 horas y ha hablado con los vecinos para intentar rebajar la tensión. Les ha pedido que dejen que esos migrantes pasen esta noche con el compromiso de que hablará a primera hora de la mañana con la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, para encontrar un lugar alternativo.
Un grupo de vecinos bloquea la entrada a la parroquia de Badalona donde deben pernoctar los desalojados del B9
Un grupo de unas cincuenta personas ha bloqueado esta tarde la entrada de la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, donde las entidades habían preparado el dispositivo especial de acogida a 15 personas.
La concentración vecinal, durante la que se han vivido algunos momentos de tensión, ha impedido también que se pudiera descargar parte del material necesario para que pernocten allí esos 15 migrantes.
Decenas de los desalojados siguen debajo el puente de la C-31
Asimismo, tanto entidades como la propia Generalitat han intensificado las gestiones para derivar a diferentes recursos a una gran parte de las personas identificadas por los servicios sociales, aseguran dichas fuentes, que insisten en que el Ayuntamiento de Badalona es el "responsable de facilitar los recursos adecuados" para estas personas en el marco de sus competencias.
Entre tanto, decenas de migrantes siguen refugiadas bajo el puente de la C-31 en Badalona, una decena de personas ha pasado esta noche en un local cedido por la CUP, algunas han sido acogidas en domicilios particulares y una quincena de migrantes más con especial vulnerabilidad pasarán la noche principalmente en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona.
En la parroquia, entidades sociales y la Generalitat han organizado un dispositivo de emergencia temporal.
La Generalitat denuncia la inacción del Ayuntamiento de Badalona con los migrantes
El departamento de Derechos Sociales de la Generalitat ha denunciado la inacción del Ayuntamiento de Badalona con los migrantes desalojados hace unos días del antiguo instituto B9 de esta localidad y que el consistorio no ha puesto ninguno de sus equipamientos a disposición de esta emergencia.
Fuentes de este departamento han asegurado que tanto las entidades implicadas en la acogida de los migrantes como la propia Generalitat están movilizando los recursos limitados de los que disponen para "suplir la ausencia y la inacción" del Ayuntamiento de Badalona ante esta situación.
"Ante la falta de alternativas del ayuntamiento, el departamento de Derechos Sociales y una alianza de entidades sociales de Badalona han puesto en marcha un dispositivo provisional de emergencia para atender a las personas afectadas por el desalojo del B9", añaden.
Manuela Valdés
Cuineres per la Pau se vuelca con el B9 y prepara comidas calientes para los acampados
Cuineres per la Pau, la entidad que nació en Cardedeu para dar apoyo a la flotilla de Gaza, lleva a cabo este domingo su primera acción desvinculada del conflicto en Palestina. La organización se ha volcado ahora con las personas desalojadas del B9 en Badalona y prepara comidas calientes "el tiempo que haga falta" para ayudar a las personas sin hogar que siguen acampadas bajo el puente de la autopista C-31. Itzi Aldecoa, responsable de Cuineres per la Pau, ha detallado que se prepararán recetas veganas, a base de arroz, legumbres y verduras "que llenen y sean nutricionalmente completas". Este domingo al mediodía se ofrece a los acampados un curry verde con brócoli, arroz y garbanzos, mientras que para la cena hacen alubias con arroz y una salsa de cacahuete y tomate.
Una parroquia de Badalona acogerá a 15 desalojados del B9 con especial vulnerabilidad durante un mes
Un grupo de entidades sociales formada por Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi han acordado este domingo que acogerán durante un mes a 15 personas con especial vulnerabilidad, desalojadas del Instituto B9 de Badalona (Barcelona) y que seguían durmiendo al raso.
Lo harán principalmente en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona con un dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cruz Roja y con el apoyo económico de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, informan las entidades en un comunicado.
Durante un mes, estas 15 personas podrán cenar, dormir y almorzar en horario de 20 horas de la tarde a 8 horas de la mañana.
Los desalojados del B9 de Badalona tras pasar la primera noche bajo techo: "Estaba a punto de morir de frío, ya no aguantaba más"
Algunas de las personas desalojadas el miércoles en el B9 de Badalona han podido dormir bajo techo, después de tres noches a la intemperie, con lluvia y bajas temperaturas. "Tenía mucho frío y ya no podía más. Lloraba y le pedía a Dios que me sacara de aquí", relata Samba Niang, una de las diez personas que, al menos durante una semana, podrá pernoctar en el Casal Antoni Sala i Pont, cedido por organizaciones independentistas.
Niang tenía el sábado la sensación de estar "a punto de morir de frío", pero este domingo ya se ve "recuperado en un 80%" tras dejar la calle. La solución de la pasada noche, sin embargo, solo ha sido para unos pocos escogidos y las entidades sociales esperan que el acuerdo con Drets Socials sea "el principio de algo importante".
Las entidades buscan opciones
En ese escenario, la Generalitat "junto con una alianza de entidades sociales que trabajan en Badalona" han alcanzado posteriormente el citado acuerdo para dar cobijo temporal nocturno a los desalojados, que pasarán la noche en un local cedido por la Iglesia, ubicado en esa ciudad.
Las entidades sociales, adicionalmente, han puesto en marcha otros recursos para ayudar a esas personas, medidas que complementan este dispositivo de emergencia, "y se están buscando otros nuevos", precisa la nota.
"El sinhogarismo -subraya el comunicado- requiere de soluciones estructurales y coordinadas, que han de ir necesariamente más allá de la gestión de esta situación de emergencia".
La nota incide, además, en que la actuación de hoy "se suma a otras realizadas por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión con los servicios sociales municipales, que desde el mes de septiembre han mantenido reuniones semanales para colaborar en la búsqueda de soluciones para las personas más vulnerables, ofreciendo recursos y apoyo técnico".
Al acuerdo alcanzado entre el Govern y las entidades se han sumado este sábado otras iniciativas para ayudar a los desalojados, entre ellas la cesión de espacio en una sede de la CUP y en otra del sindicato CCOO.
La Generalitat y entidades darán cobijo a los desalojados de Badalona
La Generalitat y un grupo de entidades han alcanzado este sábado un acuerdo para dar cobijo temporal a las personas que se han quedado sin alojamiento tras el desalojo esta semana de las instalaciones del viejo instituto B9 de Badalona (Barcelona), han informado a EFE fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.
"Se trata de un dispositivo de emergencia debido a las condiciones climáticas adversas, situado en Badalona, y que funcionará como servicio de pernocta, de 20:00 de la noche a 08:00 horas de la mañana, con el apoyo del centro diurno Flore", han explicado.
En este dispositivo participarán, además de la Generalitat, Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Sserveis Socials, y la Fundació Llegat Roca i Pi.
