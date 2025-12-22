El cava se enfría en la Gran Via de Barcelona: repite por segundo año un quinto premio y reparte 60.000 euros décimo a décimo

Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
La administración de lotería número 270, situada en la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, en pleno corazón de la ciudad entre las calles Viladomat y Comte Borrell, ha vuelto a sonreír a la fortuna. El establecimiento ha vendido una serie del número 23.112, un quinto premio del Sorteo de Navidad, repartiendo 60.000 euros entre sus clientes.
“Todo se ha vendido por ventanilla”, explica Jordi Rosquilla, trabajador de la administración. “No ha sido para ninguna empresa ni grupo concreto; los números se han vendido uno a uno”, añade, lo que augura una alegría repartida entre varios agraciados. Cada décimo premiado está dotado con 6.000 euros.
Primer premio
No es la primera vez que la suerte hace parada en este punto de la Gran Via. El año pasado, la administración ya repartió un cuarto premio del Sorteo del Niño y un quinto premio de la Lotería de Navidad. Y la memoria va aún más lejos: “Hace seis años vendimos también el primer premio”, recuerda Rosquilla, en referencia al ansiado Gordo de Navidad.
Con este historial, no es de extrañar que el ambiente sea de expectación contenida. En la administración, donde trabajan siete vendedores, el cava ya está listo. “Lo tenemos preparado, pero todavía no lo hemos sacado”, confiesan, “por si la suerte decide volver a llamar a nuestra puerta”.
Unos metros más allá
Pero la fortuna no se ha quedado quieta, y ha repetido en la misma Gran Via de Barcelona. A pocos centenares de metros de distancia, el conocido lotero talismán de Les Arenes también ha celebrado premio. Las trabajadoras y trabajadores de la administración lo han celebrado con baile y aplausos. El establecimiento ha vendido un décimo del tercer premio, correspondiente al número 90.693, ampliando así la suerte de este sorteo de Navidad en la gran avenida del centro de Barcelona. En este caso, los afortunados se llevan 50.000 euros al décimo.
Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está en marcha. Desde primera hora de la mañana, los niños de San Ildefonso están cantando los números y premios desde el Teatro Real de Madrid, en una de las citas más esperadas del año por millones de personas en toda España. A lo largo de la mañana se irán conociendo los números premiados, entre ellos el Gordo de Navidad, el segundo y el tercer premio, además de los cuartos, quintos, la pedrea y los reintegros.
Para saber si un número ha resultado premiado, es recomendable utilizar canales oficiales y actualizados en tiempo real. EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2025, que permite consultar al instante si un décimo o una participación ha sido agraciada y conocer el importe exacto en función del dinero jugado. Este tipo de herramientas facilitan la comprobación sin necesidad de seguir todo el sorteo en directo y evitan errores a la hora de interpretar los premios.
