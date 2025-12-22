Verónica Sánchez, trabajadora de una administración de Viladecans que ha repartido un quinto premio de la Lotería de Navidad 2025: "No lo esperábamos"

La suerte ha vuelto a detenerse en una administración de lotería de Viladecans que no pasa desapercibida para los vecinos del barrio. El local, situado en la calle Àngel Arañó, 42 bajos, hace esquina y luce en su persiana una imagen ya muy reconocible: la foto de un delfín acompañada del lema “El delfín de la suerte”. Este lunes 22 de diciembre el nombre ha vuelto a hacer honor a la imagen tras repartir un quinto premio de la Lotería de Navidad.

La administración ha vendido una serie completa, es decir, diez décimos del número agraciado, lo que supone 60.000 euros en total, a razón de 6.000 euros por décimo. Según todo apunta, los premiados son unas diez personas del barrio, clientes habituales del establecimiento.

“Estamos muy contentos, la verdad. No lo esperábamos”, ha explicado Verónica Sánchez, trabajadora de la administración, todavía asimilando la noticia. El premio llegó en una mañana especialmente intensa. “Era lunes y teníamos muchísimo trabajo de Primitivas y otros juegos, el teléfono no paraba y ni siquiera me había dado cuenta de que este número también lo habíamos vendido nosotros”, ha reconocido.

La confirmación llegó a través de una llamada. “Me han llamado y me han dicho que habíamos dado el quinto premio, y he pensado: ‘¡Qué bien!’”, ha relatado Sánchez, visiblemente satisfecha. No es, además, la primera vez que la suerte se cuela por la puerta del local. “Es la tercera vez que damos un premio. Ya habíamos repartido otro quinto y también un segundo premio”, ha recordado.

Los primeros premiados han comenzado a aparecer con cuentagotas. Una de las escenas más comentadas del día se produjo cuando una clienta, desde la ventanilla, preguntó si el número acabado en 49 estaba premiado. “Le dije que fuera a mirarlo, porque creía que llevaba uno. Salió corriendo y ahora esperamos que vuelva”, ha contado la trabajadora entre sonrisas.

Por el momento, pocos agraciados se han acercado aún a celebrarlo. “A veces hay gente que no lo mira hasta que viene aquí y se lleva la sorpresa”, ha explicado Sánchez, mientras la administración ha seguido atendiendo a clientes. El sorteo todavía no había terminado, así que en el local no se perdía la esperanza de que la fortuna pudiera volver a sonar.