Radiografía policial a la fiesta nocturna de Barcelona: menos violencia pero más droga

En Barcelona solo 20 de los 73 barrios que conforman la ciudad tienen oferta de ocio nocturno que resulte de interés policial. Lugares como la Vila Olímpica, el Raval, el Gòtic o el Eixample presentan una concentración sensible de bares musicales y discotecas que, a diferencia del resto de vecindarios, sí requiere de la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana de Barcelona para garantizar que la fiesta acabe en paz: sin peleas ni agresiones sexuales.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tanto la violencia física como la sexual han descendido en estos lugares durante el 2025. Las denuncias que han presentado mujeres que han salido de fiesta por Barcelona y han terminado sufriendo una agresión sexual han bajado un 11,4% el presente año en comparación con el anterior.

La mayoría de estos ataques, además, se corresponden con “tocamientos” que han ocurrido dentro o fuera de la discoteca, explica el intendente Ignasi Teixidó, subjefe de la región policial de Barcelona de los Mossos d’Esquadra. Tras llamarlos “tocamientos” el intendente se apresura a aclarar que no les resta gravedad a estos hechos, aunque sí quiere separarlos de las agresiones sexuales más traumáticas y que suponen una de cada cuatro denuncias.

Cientos de jóvenes han salido a las calles de Barcelona esta medianoche del miércoles, la última del año en que abrirán las discotecas. / Manu Mitru

Las peleas de fin de semana

Para los padres existen pocos temores tan presentes como el de que una hija pueda ser asaltada sexualmente cuando sale de marcha, o que un hijo termine herido al verse inmerso en una pelea de discoteca. Ambas cosas siguen sucediendo en Barcelona, como en cualquier otra ciudad que reúna a tantas personas de fiesta nocturna, remarca el intendente Teixidó. Pero los datos dicen que en 2025 también han disminuido las peleas vinculadas a estos locales.

En concreto, las denuncias por lesiones dolosas, es decir, las que han presentado jóvenes –o sus padres– tras haber sido agredidos durante una discusión que se ha generado en una discoteca o bar musical, han caído un 6,4%.

En sentido contrario, subraya el intendente Teixidó, las detenciones de personas que se han peleado y han acabado golpeando a una víctima han subido un 17,7%. Esta correlación, menos víctimas pero más agresores arrestados, se debe en parte a la buena relación que existe entre los cuerpos policiales y la seguridad privada de los locales, que avisan enseguida al 112 en cuanto se produce una pelea o una agresión sexual, explica el intendente mayor Benito Granados, jefe de y jefe de la División Territorial de la Guardia Urbana.

Las detenciones de hombres que han agredido a mujeres en la discoteca, igual que ha sucedido con los que se pelean, también han aumentado un 8,1%. “Existe un protocolo como el ‘No callem’ que hace que los responsables de las discotecas nos avisen en cuanto se produce cualquier episodio de violencia sexual”, explica Granados. Esa fluidez hace posible que muchos de los agresores puedan ser arrestados instantes después del delito.

Más droga que navajas

En los últimos años la presencia de armas blancas en la vía pública ha ido en aumento en Barcelona y en el resto de Catalunya. Tanto los Mossos como la Urbana han activado planes específicos, el Daga o el Ferro, para detectar personas que salen con navaja a la calle, o que incluso se la llevan de fiesta.

La jefatura del cuerpo catalán, además de controles en zonas de ocio, también ha dado orden de dejar constancia en el atestado cada vez que aparece un cuchillo o una navaja en un incidente. Aunque no se haya usado o esgrimido. El resultado de esa búsqueda policial, según Teixidó, es que a lo largo de 2025 los incidentes registrados en los que consta que alguien llevaba un arma blanca y se encontraban en espacios de ocio nocturno han aumentado un 22% en comparación con el 2024.

A pesar de ese repunte, sigue siendo mucho más probable que en un cacheo que se practica cerca de una discoteca se halle droga que una navaja, explica Teixidó. Por cada denuncia que se tramita por tenencia de arma blanca se efectúan seis por tenencia de substancias estupefacientes. Tal como avanzó EL PERIÓDICO, actualmente hay más cocaína que nunca en la calle de Barcelona y el ‘boom cannábico’ que se vive en Catalunya desde hace una década ha disparado la oferta de marihuana.

Noches menos violentas que en 2024

En total, los delitos denunciados en los barrios con ocio nocturno han bajado un 12%. Los hurtos o los robos violentos también han decrecido. Los primeros, un 12%, y los segundos, que son aquellos que cometen ladrones que intimidan o agreden a sus víctimas, un 14,8%.

Los Mossos acercan dotaciones de orden público a los lugares más conflictivos. “En Catalunya siempre hay antidisturbios de guardia por las noches, y si no están ocupados en acontecimientos como grandes conciertos o partidos de fútbol, forman parte del dispositivo de seguridad nocturno”, explica Teixidó, que añade que este 2025 se ha incrementado el patrullaje y las identificaciones. Granados, por su parte, subraya que la presencia uniformada cerca de las discotecas logra que la gente se comporte al salir.

Percepción de inseguridad

En cifras generales, si se suman tanto los que se cometen de día como de noche, los delitos han bajado en la ciudad de Barcelona este 2025 en comparación con los últimos años. Sin contar la pandemia –las restricciones de movilidad dictadas por el estado de alarma cayeron los delitos por debajo de los mínimos históricos–, hace falta retroceder ocho años en el tiempo, hasta 2017, para obtener unas cifras parecidas.

Para Teixidó resulta llamativo que en 2017 la seguridad fuera para la ciudadanía la octava en su lista de preocupaciones y, actualmente, con los mismos datos de delincuencia que entonces, sea el segundo problema que más inquieta a los barceloneses.