Fran González, el cocinero que convirtió un viaje a Australia en una cadena de comida rápida que factura 12 millones

La cadena de comida rápida estilo tex-mex nacida en Barcelona y fundada por Fran González (36 años) ha pasado en menos de una década de un pequeño local centrado en el reparto a domicilio a un grupo con 11 restaurantes, más de 120 empleados y una facturación prevista de 12 millones de euros en 2024. La compañía, Gonzalez & Co, prepara ahora unas 30 aperturas adicionales en la Península Ibérica, con especial atención a Madrid y al corredor mediterráneo.

González descubrió el modelo de burritos de servicio rápido en Australia, donde trabajó en establecimientos especializados en comida personalizable cuando tenía 20 años. Aquella experiencia se convirtió en el germen del plan empresarial que presentó en la universidad y que terminó concretándose en junio de 2016, cuando abrió su primer restaurante en la calle Còrsega. El proyecto arrancó con un equipo de seis personas y un aprendizaje intenso de gestión administrativa, empresarial y laboral.

El crecimiento ha sido constante y sin recurrir a inversores externos. “Siempre hemos crecido reinvirtiendo lo que generamos”, resume el fundador. Esa estrategia ha permitido consolidar 11 locales —siete en Barcelona, uno en Sant Cugat, uno en L’Hospitalet, uno en Madrid y uno en València— apoyados en un equilibrio que, incluso antes de la pandemia, repartía prácticamente a partes iguales la facturación entre consumo en sala y reparto a domicilio. Durante la covid, esa estructura les permitió retomar la actividad con rapidez. Actualmente, el envío a casa representa alrededor del 55% de los ingresos, gracias a un acuerdo de exclusividad con la plataforma de reparto Glovo.

Retratos de Fran, CEO de la empresa familiar de restauración Tex-Mex, Gonzalez &amp; Co que hace 10 años. Fotos de Sandra Roman / Sandra Román / EPC

La expansión territorial se ha concentrado en zonas de gran afluencia —centros comerciales y ejes de paso— que aportan suficiente volumen para compensar alquileres elevados y las comisiones del reparto. "A medida que la red crecía, también lo hacía la necesidad de profesionalizar procesos", explica Gonzláez. El salto a ocho locales obligó a crear, hace un año, una cocina central cerca del Montseny, donde se preparan carnes, arroces, frijoles y salsas que después se distribuyen en frío a todos los restaurantes. En cada establecimiento se completan elaboraciones frescas como el guacamole o el pico de gallo.

La propuesta culinaria combina rapidez y una interpretación más mediterránea del tex-mex, con ingredientes reconocibles, menos especias y raciones abundantes. El burrito —y su versión servida en plato— es el producto más solicitado, seguido de quesadillas y nachos, especialmente populares por la noche y los fines de semana. Uno de los elementos diferenciales del grupo es su política de precios ajustados: menús alrededor de 9,90 euros que buscan ofrecer una relación calidad-precio competitiva en un contexto de inflación. Preguntado por su competencia, Fran, no duda ni un momento: Vicio, el famoso local de hamburguesas.

Sin embargo, frente a las grandes campañas promocionales del sector, la empresa apuesta por la fidelidad del cliente basada en la calidad del producto. Evita reducir el tamaño de las raciones, externalizar recetas fundamentales o sacrificar calidad a cambio de aumentar márgenes. La estrategia, señala González, es ganar clientes por satisfacción, no por impacto publicitario.

30 nuevas aperturas

El plan de expansión contempla unas 30 nuevas aperturas entre 2026 y 2032. El objetivo es reforzar Madrid y València, crecer en ciudades mediterráneas —con Málaga entre las posibles—, consolidar Barcelona y su área metropolitana y, posteriormente, entrar en Portugal. Si se cumplen las previsiones, el grupo alcanzará unos 42 restaurantes. Con una facturación media cercana al millón de euros por local —una cifra habitual en cadenas organizadas—, el volumen de negocio podría situarse entre 40 millones y 45 millones de euros anuales.

La compañía mantiene la misma fórmula de financiación desde su origen: reinversión del beneficio y apoyo bancario, sin la entrada de fondos de inversión. “Invertimos con lo que genera la empresa. Es lo que nos permite crecer manteniendo el control”, afirma González.

El accionariado es esencialmente familiar, con la participación de su esposa, su madre, sus tíos y un amigo de la infancia. La plantilla ya supera las 130 personas entre restaurantes y equipos centrales. González insiste en que el proyecto no está pensado para venderse, sino para mantenerse a largo plazo. “Me gustaría que mis hijas pudieran formar parte del negocio algún día. Tomamos decisiones pensando en el futuro”, afirma.

A sus 36 años, el cocinero que descubrió el 'Tex-Mex' en Australia dirige una cadena que ha convertido el burrito en un plato rápido, personalizable y adaptado al gusto mediterráneo. Desde Barcelona, prepara ahora el mayor salto de su trayectoria: extenderse por toda la Península Ibérica sin renunciar al modelo que lo ha llevado hasta aquí.