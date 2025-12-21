En Directo
Minuto a minuto
Directo | Última hora de los 400 desalojados del B9 de Badalona: la Generalitat busca un refugio temporal
El Gobierno catalán ha ofrecido este sábado ayuda al Ayuntamiento de Badalona para poner en marcha un albergue municipal que acoja a las personas desalojadas del antiguo instituto B9, donde vivían unos 400 migrantes.
Sigue las últimas noticias en directo:
Cuineres per la Pau se vuelca con el B9 y prepara comidas calientes para los acampados
Cuineres per la Pau, la entidad que nació en Cardedeu para dar apoyo a la flotilla de Gaza, lleva a cabo este domingo su primera acción desvinculada del conflicto en Palestina. La organización se ha volcado ahora con las personas desalojadas del B9 en Badalona y prepara comidas calientes "el tiempo que haga falta" para ayudar a las personas sin hogar que siguen acampadas bajo el puente de la autopista C-31. Itzi Aldecoa, responsable de Cuineres per la Pau, ha detallado que se prepararán recetas veganas, a base de arroz, legumbres y verduras "que llenen y sean nutricionalmente completas". Este domingo al mediodía se ofrece a los acampados un curry verde con brócoli, arroz y garbanzos, mientras que para la cena hacen alubias con arroz y una salsa de cacahuete y tomate.
Una parroquia de Badalona acogerá a 15 desalojados del B9 con especial vulnerabilidad durante un mes
Un grupo de entidades sociales formada por Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi han acordado este domingo que acogerán durante un mes a 15 personas con especial vulnerabilidad, desalojadas del Instituto B9 de Badalona (Barcelona) y que seguían durmiendo al raso.
Lo harán principalmente en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona con un dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cruz Roja y con el apoyo económico de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, informan las entidades en un comunicado.
Durante un mes, estas 15 personas podrán cenar, dormir y almorzar en horario de 20 horas de la tarde a 8 horas de la mañana.
Los desalojados del B9 de Badalona tras pasar la primera noche bajo techo: "Estaba a punto de morir de frío, ya no aguantaba más"
Algunas de las personas desalojadas el miércoles en el B9 de Badalona han podido dormir bajo techo, después de tres noches a la intemperie, con lluvia y bajas temperaturas. "Tenía mucho frío y ya no podía más. Lloraba y le pedía a Dios que me sacara de aquí", relata Samba Niang, una de las diez personas que, al menos durante una semana, podrá pernoctar en el Casal Antoni Sala i Pont, cedido por organizaciones independentistas.
Niang tenía el sábado la sensación de estar "a punto de morir de frío", pero este domingo ya se ve "recuperado en un 80%" tras dejar la calle. La solución de la pasada noche, sin embargo, solo ha sido para unos pocos escogidos y las entidades sociales esperan que el acuerdo con Drets Socials sea "el principio de algo importante".
Las entidades buscan opciones
En ese escenario, la Generalitat "junto con una alianza de entidades sociales que trabajan en Badalona" han alcanzado posteriormente el citado acuerdo para dar cobijo temporal nocturno a los desalojados, que pasarán la noche en un local cedido por la Iglesia, ubicado en esa ciudad.
Las entidades sociales, adicionalmente, han puesto en marcha otros recursos para ayudar a esas personas, medidas que complementan este dispositivo de emergencia, "y se están buscando otros nuevos", precisa la nota.
"El sinhogarismo -subraya el comunicado- requiere de soluciones estructurales y coordinadas, que han de ir necesariamente más allá de la gestión de esta situación de emergencia".
La nota incide, además, en que la actuación de hoy "se suma a otras realizadas por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión con los servicios sociales municipales, que desde el mes de septiembre han mantenido reuniones semanales para colaborar en la búsqueda de soluciones para las personas más vulnerables, ofreciendo recursos y apoyo técnico".
Al acuerdo alcanzado entre el Govern y las entidades se han sumado este sábado otras iniciativas para ayudar a los desalojados, entre ellas la cesión de espacio en una sede de la CUP y en otra del sindicato CCOO.
La Generalitat y entidades darán cobijo a los desalojados de Badalona
La Generalitat y un grupo de entidades han alcanzado este sábado un acuerdo para dar cobijo temporal a las personas que se han quedado sin alojamiento tras el desalojo esta semana de las instalaciones del viejo instituto B9 de Badalona (Barcelona), han informado a EFE fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.
"Se trata de un dispositivo de emergencia debido a las condiciones climáticas adversas, situado en Badalona, y que funcionará como servicio de pernocta, de 20:00 de la noche a 08:00 horas de la mañana, con el apoyo del centro diurno Flore", han explicado.
En este dispositivo participarán, además de la Generalitat, Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Sserveis Socials, y la Fundació Llegat Roca i Pi.
Paneque pide a Albiol reabrir Can Bofí Vell para los desalojados del B9 de Badalona
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha pedido este sábado al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, reabrir el albergue de Can Bofí Vell para acoger a los desalojados del antiguo instituto B9, aunque el consistorio lo rechazó el jueves por problemas estructurales.
En declaraciones desde Tortosa (Tarragona), Paneque ha recordado que la Generalitat planteó reabrir este albergue con la colaboración de Càritas y Creu Roja, y ha dicho que el Govern no puede actuar sobre una equipamiento municipal.
"Nosotros no podemos actuar sobre una infraestructura que es municipal. Necesitamos que sea el ayuntamiento en el que inste a hacerlo", ha asegurado.
El Govern insiste a Albiol en abrir el albergue de Can Bofí Vell para los desalojados del B9
a portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha insistido este sábado al Ayuntamiento de Badalona en que reabra el albergue de Can Bofí Vell de la ciudad para acoger a los desalojados del antiguo Institut B9, algunos de los cuales están acampados desde este sábado bajo una salida de la autopista C-31. En declaraciones desde Tortosa, Paneque ha recordado que el ejecutivo ya ofreció la recuperación de este albergue de la mano de Càritas y Creu Roja. "Necesitamos también que el Ayuntamiento de Badalona se mueva en esta dirección", ha añadido.
La consellera Mònica Martínez Bravo ya hizo esta petición al alcalde Xavier Garcia Albiol el jueves, pero el consistorio aseguró que no era viable porque el albergue tiene "graves deficiencias estructurales". Paneque ha dicho entender que desde las entidades sociales y los afectados se cargue contra el "baile competencial", pero ha remarcado que desde el Govern han hecho "lo que podía hacer en este momento" dentro del ámbito de sus competencias, poniendo a disposición "los recursos que sean necesarios" para la reapertura de este albergue de la mano de las dos entidades sociales. "No podemos actuar sobre una infraestructura que es municipal", ha añadido, "necesitamos que sea el Ayuntamiento quien lo inste".
Desalojados del B9 de Badalona acampan bajo una salida de la C-31
- Los desalojados del antiguo Institut B9 de Badalona han acampado bajo la salida 210 de la C-31 en Badalona, en pleno barrio de Sant Roc, donde han pasado la noche después de que la Guàrdia Urbana impidiera este viernes que instalaran tiendas en la plaza frente al edificio.
En este punto bajo la autopista, hay decenas de tiendas instaladas, donde los desalojados se han refugiado durante la noche y este sábado por la mañana continúan allí, resguardados de la lluvia. Tras el desalojo del antiguo institut B9 este miércoles a primera hora de la mañana, esta ha sido la tercera noche que los desalojados han pasado a la intemperie. "Estamos trabajando para que la normalidad vuelva a la zona y la normativa no permite la acampada en la ciudad", ha querido dejar claro Albiol, que ha respondido directamente a las críticas de "racismo institucional" y falta de apoyo a los desalojados del B9. "¿Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es dar una vivienda o pagar una pensión a 400 personas que ocupa
La lluvia y la presencia policial dispersan a los inmigrantes desalojados de Badalona
La lluvia que cae este fin de semana en Catalunya, así como la presencia policial, han dispersado al medio centenar de inmigrantes que quedaban en la plaza contigua al antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), del que fueron desalojados el miércoles, y muchos de los cuales esta noche han buscado cobijo bajo el puente de la autovía C-31.
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por su parte, ha asegurado este sábado que el desalojo del B9 es un ejemplo del "vía crucis" que supone para un propietario recuperar un inmueble.
Desde el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya han denunciado a EFE la actuación policial y han asegurado que les han "barrido" de la plaza pero la gente no puede desaparecer.
Los desalojados, en su mayoría migrantes, han buscado refugio bajo el puente de la C-31, así como en plazas, portales y descampados, ante lo que el sindicato califica de "acoso policial".
Concentración desconvocada
A su llegada al B9, un breve discurso de los convocantes da por finalizada la concentración. Algunos de los expulsados tienen intención de pasar la noche frente al inmueble desalojado. La concentración se da por desconvocada.
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
- El último día de la antigua estación de la Sagrera: tapiado integral y rumbo al derribo en enero
- Jordi Mas, presidente de la Boqueria: 'Hemos perdido más de un 5% de visitantes este año por las obras de la Rambla y el descenso de turistas
- El Govern reclama a Albiol que dé alojamiento urgente a los desalojados del B9
- El antiguo Imax de Barcelona se transforma y estrenará una exposición inmersiva sobre Iniesta
- Una redada inédita multa taxistas pirata y detecta conductores explotados en el Aeropuerto del Prat
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- Barcelona deja solo a Albiol con el desalojo del B9 de Badalona: “No nos corresponde generar una respuesta”