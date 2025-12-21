Directo | Última hora de los 400 desalojados del B9 de Badalona: la Generalitat busca un refugio temporal

Las entidades buscan opciones

En ese escenario, la Generalitat "junto con una alianza de entidades sociales que trabajan en Badalona" han alcanzado posteriormente el citado acuerdo para dar cobijo temporal nocturno a los desalojados, que pasarán la noche en un local cedido por la Iglesia, ubicado en esa ciudad.

Las entidades sociales, adicionalmente, han puesto en marcha otros recursos para ayudar a esas personas, medidas que complementan este dispositivo de emergencia, "y se están buscando otros nuevos", precisa la nota.

"El sinhogarismo -subraya el comunicado- requiere de soluciones estructurales y coordinadas, que han de ir necesariamente más allá de la gestión de esta situación de emergencia".

La nota incide, además, en que la actuación de hoy "se suma a otras realizadas por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión con los servicios sociales municipales, que desde el mes de septiembre han mantenido reuniones semanales para colaborar en la búsqueda de soluciones para las personas más vulnerables, ofreciendo recursos y apoyo técnico".

Al acuerdo alcanzado entre el Govern y las entidades se han sumado este sábado otras iniciativas para ayudar a los desalojados, entre ellas la cesión de espacio en una sede de la CUP y en otra del sindicato CCOO.