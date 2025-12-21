Desde Montjuïc
La Papanoelada Motera Solidaria congrega a 2.000 personas en Barcelona
El objetivo es ayudar a las familias y "sobre todo los más peques, que estén teniendo unas navidades difíciles" recaudando dinero de asociaciones, fundaciones y hospitales que colaboran
El Parc del Fòrum de Barcelona se tiñe de rojo en la Cursa de Papá Noel
La Papanoelada Motera Solidaria, una iniciativa que se celebra en diferentes ciudades de España, ha congregado este domingo por la tarde a unas 2.000 motos en Barcelona, según han informado fuentes del Ayuntamiento.
La comitiva ha partido de la calle dels Tarongers, en Montjuïc, a las 16.45 horas en dirección a plaza Espanya, para seguir por Gran Via, Via Laietana y Moll de la Fusta con el objetivo de llegar hasta el Hotel W en el barrio de la Barceloneta.
Según las mismas fuentes, "la Guardia Urbana adecuará el servicio para minimizar al máximo la afectación al tráfico y para garantizar la seguridad de los peatones".
Añaden que el cuerpo policial "denunciará las infracciones si tiene conocimiento o son observadas" durante el recorrido de esta Papanoelada que se celebra cada año por estas fechas.
El objetivo de los organizadores es ayudar a las familias y "sobre todo los más peques, que estén teniendo unas navidades difíciles" recaudando dinero de asociaciones, fundaciones y hospitales que colaboran.
