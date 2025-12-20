Las Tres Xemeneies del Besòs eligen un proyecto de parque litoral a prueba de temporales e inundaciones

Un gran charco ha cubierto esta semana la explanada que se abre entre el colector de aguas residuales que se extiende frente a las playas de Badalona y Sant Adrià de Besòs y la inoperativa central térmica de las Tres Xemeneies. La parcela ha quedado anegada por el diluvio del pasado lunes y la superficie ha dado muestras de dificultades para absorber el enorme chaparrón, que causó acumulaciones de unos 120 litros por metro cuadrado en el Barcelonès Nord. Los efectos de la tormenta de esta semana recuerdan de nuevo que la gran operación urbanística para ocupar la franja entre la desembocadura del río Besòs y el mar, aderezar un complejo de la industria audiovisual en torno a la desmantelada planta eléctrica y edificar un barrio con 1.783 viviendas tendrá que responder al riesgo de inundabilidad y de temporales.

La capacidad para hacerles frente es, precisamente, una de las aptitudes que la Generalitat de Catalunya destaca del proyecto recién elegido para el parque que ocupará el hueco entre el conjunto de las Tres Xemeneies y la playa. Ocupará 89.502 metros cuadrados, incluidos los terrenos empantanados esta semana y las inmediaciones del delta del río. El Consorcio del Besòs -el órgano al que el Govern encomienda dirigir la reforma del tramo de litoral- ha escogido el diseño de la futura gran zona verde entre cinco ofertas presentadas al concurso público.

Recreación virtual del futuro parque litoral de las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs. / GENERALITAT DE CATALUNYA

El proyecto del parque se presupuesta en 13.724.289,33 euros, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Tenderá una suerte de dique natural, plantando vegetación. Se describe como un pinar mediterráneo entre la costa y el próximo barrio en torno a la antigua central, que albergará la sede del ‘hub’ Catalunya Media City. La Generalitat anuncia que se organizará un proceso participativo para concebir “diversas áreas del parque, con usos sociales o espacios para los hábitats naturales”.

En todo caso, se cuenta con que se creen dunas, lagunas y sistemas de drenaje, unas “soluciones basadas en la naturaleza” que permitan “una gestión integral del ciclo del agua y una protección activa ante los efectos del cambio climático”, sostiene la Generalitat. “Actúa como una infraestructura ecológica capaz de gestionar posibles inundaciones”, recalca.

A su vez, el parque soterrará el desvío del colector de Llevant, la gran tubería que transporta aguas residuales. Se desplazará de la fachada marítima al interior de la explanada vegetal, a una cota de hasta cuatro metros por encima del mar. El Área Metropolitana de Barcelona concedió en noviembre la aprobación inicial al traslado de la canalización, imprescindible para que luego se materialice el parque.

Un paseo "esponja"

La oferta seleccionada se caracteriza por cimentar lo que el Govern califica como un “paseo-berma esponja”, que se alzará cinco metros y medio sobre el nivel del mar. El paso estará “elevado por encima de la cota de inundación extrema, para hacer frente a los temporales fluviales y marítimos”, señala el dictamen del Consorcio del Besòs que valora las candidaturas que han competido por el contrato. Además, trazará pendientes suaves para enlazar el parque con zonas habitadas, sin barreras entre medio.

La superficie frente al conjunto de las Tres Xemeneies, anegada por las lluvias del pasado lunes. / JR

Los ganadores del concurso son la unión temporal de empresas formada por los despachos de paisajismo Landlab y Aldayjover y la consultoría de ingeniería Aquática. El plan -significativamente llamado ‘Verd i blau: Infraestructures resilients’- “convierte los riesgos climáticos en oportunidades para el diseño de un espacio público resiliente, inclusivo y ecológico”, según la Generalitat.

La valoración del jurado del concurso subraya que el diseño brinda una “propuesta de renaturalización” que define “una transición gradual entre la trama urbana y los espacios naturales fluviales y marítimos”. Evalúa que sobresale por la “creación de infraestructuras de laminación, retención y rebosaderos, así como por el establecimiento de estrategias de protección frente a los temporales extremos, tanto los marítimos como las crecidas fluviales”. En ese sentido, se planifican unas praderas ligeramente hundidas que han de servir como zona de captación y laminación de aguas pluviales, conectadas a sistemas de drenaje y sifones que desaguarán las crecidas extremas al mar.

A su vez, el informe del jurado dice que la oferta que se ha impuesto favorece “la conectividad del parque con las nuevas vías cívicas del sector” y elogia que “equilibra usos sociales respetuosos” con “espacios de recuperación de los ecosistemas fluviales, litorales y urbanos, que propician la creación de hábitats para la fauna”. Agrega que arraigarán franjas “con alta presencia de vegetación adaptada al entorno para aumentar la biodiversidad y la adaptación del lugar al cambio climático”.

Por último, juzga que el diseño es compatible con los planes de regeneración del litoral y de renaturalización en la desembocadura del Besòs. También cree que el modelo atiende a “necesidades sociales y ecológicas”, apreciando el mobiliario y la iluminación prevista, y “asegurando una convivencia armoniosa entre las actividades y los valores ambientales”.