Una riera arrastra en Vilassar un vehículo con un hombre dentro, que ha salido ileso

Una riera de Vilassar de Mar (Barcelona) que bajaba llena de agua por la intensa lluvia que cae este sábado en la capital catalana y su entorno ha arrastrado durante un largo tramo una furgoneta con un hombre en su interior, quien finalmente ha podido salir ileso del vehículo.

El suceso ha tenido lugar esta tarde en una riera a su paso por el Camí del Mig de Vilassar, donde la fuerza del agua ha arrastrado el vehículo con su conductor dentro. a Policía Local de Vilassar ha sido alertada de este suceso, que a su vez ha avisado a los Bombers de la Generalitat, cuyos efectivos se han sumado al dispositivo de búsqueda del hombre.

Finalmente, han localizado la furgoneta, que estaba vacía, y han encontrado en las inmediaciones al conductor, quien ha explicado a los efectivos que, tras ser arrastrado por la riera, ha podido salir ileso del vehículo por sus propios medios.

Mañana, un nuevo frente

El episodio de lluvias que se registra en las últimas horas, sobre todo en Barcelona y su entorno, afectará esta noche el norte de la comarca del Maresme y la provincia de Girona.

Protección Civil, ante este pronóstico, ha vuelto a pedir especial atención en el entorno de las rieras del Maresme, que los ciudadanos eviten desplazamientos innecesarios y que no se crucen ríos, barrancos o zonas inundables.

El servicio Meteocat, por su parte, ha informado de que esta tarde la lluvia se ha centrado sobre todo en la comarca del Maresme, donde puntualmente se han registrado chubascos intensos. En la ciudad de Mataró, por ejemplo, se han recogido 15,9 litros por metro cuadrado en media hora.

Meteocat prevé que la próxima madrugada todavía se registren lluvias en Girona a la espera de que el domingo por la tarde un nuevo sistema frontal cruce Cataluña con precipitaciones de oeste a este. Las temperaturas bajarán de forma significativa.