L'Hospitalet da el primer paso para construir una nueva escuela de música y un auditorio en la carretera del Mig

El Pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) dio esta pasado viernes 19 de diciembre un primer paso para que la ciudad pueda contar en un futuro con una nueva sede para la escuela municipal de música y un auditorio que sea "referente metropolitano". En concreto, el Pleno municipal aprobó inicialmente la Modificación puntual del Plan general metropolitano (PGM) del ámbito de las parcelas situadas en la carretera del Mig, números 6 y 24, para que estas permitan acoger usos docentes, administrativos y culturales. La necesidad de un auditorio es una reclamación histórica en una ciudad donde las quejas por la falta de equipamientos culturales son una constante desde hace años.

De este modo, el gobierno celebra que este trámite permitirá ahora dibujar un proyecto que culmine en nueva sede de la Escuela Municipal de Música-Centro de las Artes (EMMCA), así como de un auditorio y un centro de convenciones, en el corazón del llamado en el Distrito Cultural de la ciudad. El concejal de gobierno José Antonio Alcaide (PSC) remarcó que la escuela de música local es ya un "proyecto de éxito", pero que esta precisa de nuevos espacios para poder "desplegar todo su potencial". "Esta modificación permitirá que estas parcelas que son propiedad municipal pasen a tener la calificación de sistema de equipamientos, adecuando sus usos y condiciones de edificabilidad para hacer posible el desarrollo del nuevo complejo cultural y educativo", explicó el consistorio en un comunicado.

El gobierno del PSC defiende que la iniciativa responde a la voluntad de dotar a la ciudad de nuevos equipamientos culturales y de "garantizar una oferta artística plural y de calidad", especialmente en el ámbito escénico y musical. Para Alcaide, este proyecto "generará actividad económica del conocimiento y tejido artístico, congresual y educativo". Pese a las dudas de los grupos de la oposición respecto a los tempos y la materialización del proyecto, la propuesta del ejecutivo local ha contado con un apoyo prácticamente unánime y tan solo Vox se abstuvo. Así, la propuesta ha salido adelanta con el voto favorable del PSC, ERC-EUiA, PP y los Comuns.

Un "largo camino"

Los partidos de la oposición celebraron la iniciativa, pese al "largo camino" que todavía queda para que esta sea una realidad, como dijo el portavoz de ERC, Jaume Graells, quien insistió en que la puesta en marcha del equipamiento "tardará años" y que primero será necesario que se dote de financiación que, aunque llegue, "tampoco es garantía de que se ejecute". En la misma línea, la líder de los populares, Sonia Esplugas, advirtió que esperaban que no fuera solo una iniciativa que no llegase a concretarse: "No queremos que prometan una cosa que pase al catálogo de promesas del PSC". Así, Comuns apuntaron que seguirán "atentos" al desarrollo del proyecto.

Así, los grupos también reclamaron al ejecutivo hospitalense que no desatienda las necesidades de los equipamientos actuales, dado que el futuro auditorio todavía no tienen un calendario claro hasta ser una realidad. De hecho, la actual escuela municipal de música regresó a su sede oficial apenas hace unos días después de que esta se tuviera que desalojar hace dos años tras detectar "graves problemas estructurales", ahora ya solventados.

Por su parte, el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós (PSC), subrayó que se está trabajando en el proyecto: "No enviamos humo ni generamos falsas expectativas". “Hoy pasamos la primera pantalla para disponer de un nuevo equipamiento cultural en la ciudad de cerca de 19.000 metros cuadrados, que incluirá una nueva sede para la EMCCA —que triplicará el espacio actual— y un auditorio con capacidad para la ciudad. La sede de la EMCCA y el auditorio que la ciudad se merece”, aseveró.