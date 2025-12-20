Habla el policía que detuvo al yihadista del centro comercial de Badalona: "Tengo ansiedad cada vez que entro en el Màgic"

Nos remontamos al 27 de marzo de 2024, cuando un hombre accedió al centro comercial Màgic armado con un hacha grande. El agresor, que llevaba en el cuello un pañuelo palestino, entró en un McDonald’s y empezó a destrozar cristales con el hacha, sembrando el pánico entre la clientela. El dueño de un puesto de comida del centro comercial frenó el ataque en el McDonald’s y un mosso d’esquadra fuera de servicio logró detener al atacante arriesgando su vida. “Lo volvería hacer sin dudarlo”, cuenta a EL PERIÓDICO el agente.

Este diciembre el caso ha llegado a la Audiencia Nacional. Ha expulsado de España a Hamza Warris, el hombre paquistaní de 28 años autor de los hechos, tras aceptar un acuerdo de conformidad entre la defensa, la Fiscalía y la acusación particular. El pacto supone la prohibición de regresar durante un período de diez años a España, a cambio de evitar una pena de tres años y ocho meses de cárcel..

El caso lo asumió la Audiencia Nacional al considerar que se podría tratar de un acto terrorista. Según la Fiscalía, el acusado había sufrido un proceso previo de radicalización relacionado con la causa palestina e ideologías yihadistas. Una vez detenido por el agente, el agresor le manifestó que había actuado “después de haber visto en el teléfono móvil imágenes de niños palestinos muertos en manos americanas”. Gracias a estas dos personas se pudo evitar un mal mayor, porque finamente no hubo que lamentar víctimas, solo daños materiales. Por eso la Audiencia también ha dictado una indemnización de más de 7.000 euros al centro comercial por los daños ocasionados.

Pero, ¿qué fue de los dos héroes que redujeron al hombre? André, el hombre que regenta un comercio en el centro comercial, es experto en artes marciales y fue condecorado por los Mossos d’Esquadra en el Día de les Esquadres por su labor heroica ese día. Este hombre se encontraba muy cerca del McDonald’s cuando escuchó unos fuertes golpes y se acercó al atacante, con quien forcejeó hasta que llegó el mosso fuera de servicio.

Y del agente, ¿qué se sabe? Llegó segundos después, tras escuchar los gritos de la gente: “Yo pensé que eran disparos, pero no lo eran; no me lo pensé dos veces, fui a ayudar”, explica a este diario. El mosso llevaba grilletes en su bolsillo y consiguió ponérselos y detenerle: “Me doy cuenta que va vestido con pañuelo palestino y le toqué por si llevaba armas o explosivos”, rememora. En un momento dado, vinieron un grupo de personas a agredirle y él, según relata, se puso encima para protegerle y recibió patadas. Tuvo tiempo de asegurar la zona, recoger el arma y calmar al personal del McDonald’s. No era un incidente de daños materiales, la cosa iba más allá.

A él no le han condecorado por este acto fuera de servicio. Desde el día de los hechos, su salud se ha resentido: “Tengo ansiedad cada vez que entro en este centro comercial, no puedo evitar sentirla”, relata con voz entrecortada. Enseguida vieron que se trataba de un posible atentado terrorista, porque el atacante explicitó sus motivaciones terroristas.

Fue al Màgic como plan B

Ese día, el agente y su mujer querían ir a Barcelona de compras: “Mi mujer quería ir al centro, pero nuestro coche no puede llegar allí por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así que decidimos ir al Màgic”. Curiosamente, mi mujer me dijo: ‘Vale, pero no trabajes, eh, deja de mirar carteristas’. Y se lo prometí”.

Mientras daban un paseo, se encontraron con unos amigos y su hija pequeña: “Estuvimos charlando unos 10 minutos, estaba dando un paseo en familia”. “Nunca te esperas que pueda pasar algo así, había mucho pánico”, asevera. El joven se encontraba en la parte de abajo del centro comercial y al oír los fuertes estruendos en la plata de arriba subió corriendo a ver qué ocurría. Allí se encontró con André y el agresor y un escenario de terror. Afortunadamente, la intervención de ambos logró encauzar la situación y evitar males mayores.