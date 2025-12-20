La Anella Olímpica bate récords y supera los 2,4 millones de asistentes impulsada por el Barça y los conciertos

La montaña de Montjuïc se ha convertido en uno de los principales termómetros de la agenda de masas en Barcelona. La Anella Olímpica, el recinto que incluye el Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi y el Sant Jordi Club, cierra el año con 198 eventos y más de 2,4 millones de espectadores, un registro de récord que apuntala su puesto en el circuito internacional de grandes citas de conciertos.

El salto se explica sobre todo por dos motivos: ha aumentado en un 15% el número de eventos y la asistencia ha crecido un 11% respecto a 2024. Esta intensidad de oferta cultural se traduce también en más días de trabajo en el complejo, que ha tenido actividad programada 351 días, teniendo en cuenta los montajes y desmontajes. El 42% del público procede de Barcelona y su área metropolitana mientras que el 34%, del resto de Catalunya. Pero hay aproximadamente un 16% que llega desde otras zonas de España y más de un 7% que lo hace desde el extranjero, según los datos recogidos por el ayuntamiento de Barcelona.

Vista de la Anella Olímpica de Barcelona. / FERRAN NADEU

Durante este año, también cabe señalar que la actividad de Montjuïc ha estado marcada por los partidos del FC Barcelona, que durante la mayor parte del año no ha podido disponer del nuevo Camp Nou. En total, el Barça ha disputado 24 partidos en 2025 en Montjuïc, con más de un millón de asistentes. Aun así, la música es el motor principal de la presencia de visitantes en la Anella. En total, se han celebrado 116 conciertos que rozan los 1,2 millones de asistentes. El Palau Sant Jordi ha concentrado 58 fechas, el Sant Jordi Club, 51 y el Estadi Olímpic, 7 grandes noches.

Grandes nombres

De todos estos espectáculos, organizados por hasta 30 promotores diferentes, destacan once artistas internacionales eligieron la Anella como única parada en toda España: Ateez, Tomorrow X Together, Guns N’ Roses, Billie Eilish, Ado, Kendrick Lamar, Blackpink, Post Malone, Lady Gaga, Jamiroquai y Mumford & Sons. En paralelo, también se consolida el formato de varias noches. Lady Gaga firmó tres conciertos y artistas como Quevedo, Sabina, Rauw Alejandro, Antonio Orozco, Rels B o Mike Towers repitieron doblete. Además de estos cantantes globales, también llenaron varios de los recintos de la Anella artistas nacionales como Amaia, Aitana, Rigoberta Bandini, Mushka o Loquillo.

El año 2026 arrancará con la misma ambición y con otro cartel que combina diferentes estilos. En el Estadi Olímpic ya se han anunciado llenos para El Último de la Fila (3 y 7 de mayo), Bad Bunny (22 y 23 de mayo) y Oques Grasses (5, 7, 9 y 10 de octubre), además de la llegada de The Weeknd (1 de septiembre). En el Palau Sant Jordi, el sold out también se ha adelantado para los espectáculos de Fito & Fitipaldis (16 y 17 de enero), Hans Zimmer (27 de marzo), los cuatro conciertos de Rosalía (13, 15, 17 y 18 de abril) y de Aitana (4, 5, 7 y 8 de septiembre) y los cuatro de La Oreja de Van Gogh (6, 7, 26 y 27 de noviembre).

El clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el estadio Lluis Companys. / JORDI COTRINA

La agenda, sin embargo, no se basa solo en los conciertos. En Montjuïc se han celebrado espectáculos familiares, deporte, eventos corporativos, rodajes y actividades de ciudad han sumado 58 citas y cerca de 200.000 espectadores, con eventos como Disney on Ice, Cirque du Soleil, el partido benéfico Catalunya–Palestina, el Trial Indoor Barcelona o las Premier Padel Finals.

Tour de Francia

No obstante, el gran titular del próximo año en el que el Barça ya no regresará al Estadi en materia de deportes será la gran salida del Tour de Francia (4 y 5 de julio), con llegada en Montjuïc. También se celebrará una nueva edición del Trial Indoor Barcelona (8 de febrero). Desde BSM, la empresa municipal que gestiona los equipamientos, subrayan que el modelo de gestión es exitoso. "Las cifras refuerzan la gestión pública con colaboración público-privada", destaca la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet. "Los datos también confirman el potencial de la Anella como espacio de ciudad integrado con el territorio y respetuso con el entorno", añade.

A partir de ahora, además de mantener su agenda de eventos, el complejo prepara su siguiente salto en infraestructuras: en 2026 se conocerá el proyecto ganador del concurso internacional que transformará el Sant Jordi Club en una sala concebida desde el origen para la música en vivo, con aforos flexibles de 3.500 a 9.000 personas y una inversión prevista de 70 millones de euros. También están previstas mejoras en el Estadi y el Palau y una renovación más eficiente del alumbrado de la explanada.