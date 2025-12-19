Edificio ferroviario histórico
El último día de la antigua estación de la Sagrera: tapiado integral y rumbo al derribo en enero
Un grupo de operarios ha culminado este viernes el sellado de todas las entradas, un total de 43 puertas y ventanas, que empezó hace un mes y medio
Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
El edificio centenario de la antigua estación de mercancías de La Sagrera ya muestra señales claras de su inminente final. Alrededor de las 14:00 h de este viernes, la mayoría de los accesos y ventanas han quedado tapiadas con bloques de cemento, un paso previo al derribo previsto para principios del próximo año.
EL PERIÓDICO ha podido comprobar in situ el cambio de aspecto de este inmueble histórico, en el último día que albergaba personal de Adif. A pocos metros de las vías, uno de los supervisores de las obras de la futura estación intermodal de La Sagrera ha explicado que se trata de “una edificación histórica, pero está muy deteriorada y prácticamente en ruinas” y adelanta a este diario que el derribo está previsto para finales de enero de 2026.
Sellado de 43 puertas y ventanas
Hace unas semanas se inició el sellado de todas las entradas, 43 puertas y ventanas, tal y como ha confirmado un peón de Yestegrupo, la empresa de construcción, ingeniería y montaje industrial encargada de la tarea de tapiado.
El vaciado de los despachos del inmueble, donde trabajaban cerca de 60 trabajadores de Adif, se ha llevado a cabo estos últimos días. La plantilla aún operaba en la planta baja, espacio que durante años ha centralizado la coordinación de las obras de la nueva estación. “Durante esta última semana, han llegado camiones para trasladar el mobiliario y los empleados han ido recogiendo sus pertenencias”, ha explicado. Sobre las 12.30 h del mediodía, el personal de Adif completó definitivamente el traslado a unas nuevas oficinas cercanas.
Valoración vecinal agridulce
La histórica estación de mercancías de La Sagrera, construida en 1922, figura desde 2015 en el Inventario de Bienes Ferroviarios de Interés Histórico, que se elabora por encargo de la Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Aún así, su falta de conservación ha convertido sus alrededores en un punto conflictivo, según Jordi Pujol Alonso, residente del barrio, que apunta que desde hace años está marcado por la suciedad, la venta de drogas y la proliferación de chabolas. Incluso los vecinos del bloque de enfrente “se han visto obligados a instalar cámaras de seguridad”, añade. A su juicio, si el espacio hubiera estado cuidado y controlado, podría haberse aprovechado como un lugar cultural y social para el barrio.
En la misma línea, Helena Mira, vecina de la calle Felip II, argumenta que se trata de un inmueble en desuso y avala su derribo si permite crear nuevos espacios para el vecindario. “Necesitamos cosas para nosotros”, como parques infantiles, pipicans o zonas para pasear, declara a este diario. Otro vecino, Cristian Rodenás, atribuye la decisión de demoler la antigua estación a la valoración del interés patrimonial del edificio que hayan hecho sus responsables. Recuerda que lleva muchos años casi abandonado y llegó incluso a ser ocupado.
Plan urbanístico de BSAV
El inmueble desaparecerá para dar paso al macroproyecto de la nueva estación de La Sagrera y su entorno, que pilota Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) —la sociedad participada por el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
El plan urbanístico no contempla su conservación, aunque algunas fuentes indican que en fases iniciales sí se valoró esta opción. Finalmente, la magnitud del proyecto —que incluye la estación intermodal, viviendas y hoteles— ha descartado su integración, cerrando uno de los últimos vestigios ferroviarios de la historia de la Sagrera.
