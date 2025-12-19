Renfe modernizará la flota de Rodalies de Catalunya con un préstamo de 500 millones del BEI

Renfe modernizará y ampliará la flota de trenes del servicio de Rodalies de Catalunya con 500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha informado la empresa de transporte ferroviario este viernes en un comunicado.

La primera parte del acuerdo firmado entre ambas entidades se materializará a través de un préstamo inicial de 250 millones de euros, que permitirá a Renfe comprar un total de 101 trenes nuevos que reemplazarán a la flota que comenzó a operar en 1990.

La nueva flota dará servicio tanto a los trenes suburbanos de Barcelona como los trenes de media distancia y regionales, con el objetivo de incrementar la oferta de plazas y "aumentar la fiabilidad del parque".

"El proyecto supone un fuerte impulso al transporte público y sostenible en Catalunya, lo que contribuirá a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos", ha añadido Renfe, con el objetivo de fomentar así el transporte urbano e interurbano en detrimento del vehículo particular y reducir las emisiones de dióxido de carbono.

Desde el BEI, este préstamo contribuye a los objetivos climáticos del banco europeo, impulsados por el programa InvestEU que prevé movilizar más de 372.000 millones de euros hasta 2027.