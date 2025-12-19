Política local
Quirós se someterá a una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos de 2026 de L'Hospitalet tras no contar con el apoyo del Pleno
El PSC, que gobierna en minoría, no ha logrado sumar a su propuesta a los Comuns, formación que permitió aprobar las cuentas en 2023 y 2024
ENTREVISTA | David Quirós: "Las decisiones que impactan en L'Hospitalet se toman ahora en L'Hospitalet"
CONTEXTO | Qué es y cómo funciona una cuestión de confianza como la que Collboni activa en Barcelona
El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), David Quirós, ha anunciado que se someterá a una cuestión de confianza para sacar adelante los presupuestos municipales de 2026. Lo ha hecho después de que la propuesta del ejecutivo del PSC, que gobierna en la segunda ciudad de Catalunya en minoría, no haya logrado el respaldo o la abstención de ninguna de las demás fuerzas que componen el Pleno municipal. Así, tras el rechazo del hemiciclo, el gobierno municipal prevé ahora aprobar las cuentas vía cuestión de confianza. El consistorio celebrará así un Pleno extraordinario antes de que finalice este 2025 en el que se volverán a debatir los presupuestos, si, como todo apunta, vuelven a ser rechazados se abrirá un periodo de un mes para que los grupos de la oposición planteen una alternativa de gobierno. En caso de no lograrlo, los presupuestos del 2026 quedarán automáticamente aprobados.
Distintos miembros del ejecutivo socialista apelaban durante las últimas semanas a la "responsabilidad" de las fuerzas de la oposición para que las cuentas prosperasen. Sin embargo, los demás partidos del consistorio también han recriminado al equipo de Quirós esa falta de "responsabilidad" al haber empezado a negociar tarde y "sin garantías" de cumplimiento de los pactos.
Aunque el PSC podría optar por prorrogar los presupuestos de este 2025, se trata de una opción que no interesa al alcalde socialista. En el inicio de curso político, entre otras cuestiones, Quirós tuvo que afrontar las protestas de la plantilla de la Guardia Urbana por la renovación de un nuevo convenio, así como una multitudinaria manifestación para reclamar más medidas contra la inseguridad y el incivismo. Además, también recibió un varapalo por parte del Govern, después de que este optara por ampliar una subestación de Les Corts para garantizar la conexión del futuro Hospital Clínic, dado que esto supone un aplazamiento en el traslado de la subestación de Can Rigalt.
El gobierno local necesita ahora sacar adelante los presupuestos para el próximo año para consolidar las victorias que sí ha podido sumar en este mismo tiempo. Las cuentas municipales son un elemento indispensable para que puedan empezar andar algunos de los grandes temas que el ejecutivo del PSC ha empezado a desatascar en los últimos meses. Son ejemplo de ello el aumento de sueldo de la policía hospitalense —que debe servir para acercar el conflicto laboral a su fin—, el primer Plan Local de Vivienda de la ciudad o los primeros millones para Plan del Samontà, presupuestado en 350 millones para los próximos 10 años, un proyecto que prevé intervenir de forma integral en los barrios del norte del municipio, que son los que presentan mayores índices de vulnerabilidad.
Es decir, que el ejecutivo requiere de una nueva hoja de ruta financiera para 2026 para enterrar alguno de los principales rompecabezas que ha tenido que resolver a finales de 2025 y empezar a poner los cimientos de algunas de sus principales apuestas como alcalde a un año y medio de las próximas elecciones municipales.
Cuestión de confianza
La cuestión de confianza que activa ahora Quirós es una herramienta regulada por una ley orgánica del Estado, la de régimen electoral, que da opción a los gobiernos municipales a someter el apoyo del alcalde a votación y supeditar al resultado la aprobación o la modificación de algunas medidas cruciales para todo ayuntamiento. La normativa permite así que la cuestión de confianza vaya ligada a ratificar los presupuestos municipales, el reglamento orgánico del consistorio, las ordenanzas fiscales o la tramitación de instrumentos del planeamiento general urbanístico.
La condición para presentar la cuestión de confianza es que el acuerdo haya sido ya debatido antes en el pleno municipal y sin que se refrendara por falta de mayoría. La ley establece que el edil que no revalide la mayoría con el envite para ratificar la medida "cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle". Sin embargo, es prácticamente imposible que se erija una alternativa entre los grupos de la oposición, dado que esto supondría que fuerzas tan antagónicas como Comuns, ERC, PP y Vox tendrían que ponerse de acuerdo.
"Se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a alcalde, o si ésta no prospera", dice la norma.
