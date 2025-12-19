El Pla de Barris del Govern aportará 51 millones de euros para dignificar los barrios de cinco ciudades del área de Barcelona

Un total de cinco localidades del área de Barcelona han sido seleccionadas para formar parte de la primera convocatoria de la ley de barrios del Govern. Los cinco proyectos recibirán así una subvención de la Generalitat que, entre todos, asciende hasta los 51,5 millones de euros. A este montante habrá así que sumarle otros 47 millones que deberán aportar los respectivos consistorios, lo que deja una cifra conjunta cercana a los 100 millones de euros.

El Pla de Barris busca dar continuidad al que ya fue uno de los buques insignia de los gobiernos del 'tripartit' y ayudar a dignificar aquellas barriadas con mayores índices de vulnerabilidad de Catalunya. En la veguería Barcelona los agraciados serán los barrios de: Cerdanyola, en Mataró; les Planes, en Sant Joan Despí; Fondo, Raval, Santa Rosa y Safarejos, en Santa Coloma de Gramenet; Can Folguera, en Santa Perpetua de Mogoda; y Ciutat Vella, en Barcelona.

Los cálculos del Govern estiman que unas 200.000 personas de estas cinco urbes se beneficiarán de la subvención una vez los respectivos proyectos estén completamente desplegados, algo que, si se cumplen los calendarios, debería ocurrir en un máximo de cinco años. Fuentes del Govern remarcan que el Pla de Barris es “una prioridad estratégica” del Executiu, al igual que las políticas de vivienda.

Así, el principal objetivo es reducir las desigualdades sociales y facilitar el acceso a servicios básicos. Pero, más allá de dignificar viviendas o equipamientos, el Govern busca actuar en los barrios para combatir los discursos populistas y de extrema derecha que emergen cada vez con más fuerza en estas mismas zonas y en un contexto donde la vulnerabilidad se multiplica por el aumento del coste de vida.

Municipios y barrios de la primera convocatoria del Pla de Barris Estos son los proyectos que recibirán la subvención del Govern de la Generalitat

Rehabilitación de viviendas

La rehabilitación de viviendas se coloca como uno de los principales ejes que conecta a los distintos proyectos de las urbes barcelonesas. El propio alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya explicó hace dos meses que la capital catalana pondría el acento en esta materia en su programa para Ciutat Vella, que cuenta con un parque residencial envejecido, y que aspiraba a reformar fincas de alta complejidad y mejorar la accesibilidad de algunos bloques.

Esta misma transformación se pretende llevar a cabo den los barrios del sur de Santa Coloma —ciudad que ha contado con el segundo proyecto mejor valorado del total de 83 propuestas presentadas a la convocatoria—, donde muchas viviendas también son antiguas y poco eficientes en términos energéticos. Además, se trata de barrios con rendas muy por debajo de la media catalana, lo que supone mayores dificultades a la hora de que las comunidades encaren las rehabilitaciones necesarias para alargar la vida de sus pisos.

También Sant Joan Despí y Santa Perpetua buscarán mejorar la accesibilidad y rehabilitar las fincas incluidas en sus respectivos proyectos. Como ya explicó EL PERIÓDICO, muchas reformas se han encallado en los últimos años tras naufragar entre los exigentes requisitos de los fondos europeos para financiarlas y la incapacidad de muchas comunidades de vecinos para hacer frente a su responsabilidad en las obras. Todo ello en un contexto de alta demanda, de poca oferta de vivienda y de precios de mercado por las nubes. Un panorama que urge aún más a evitar la pérdida de pisos disponibles.

Identidad comunitaria y cohesión

Otro de los puntos en común que presentan los distintos barrios es la apuesta por fortalecer la cohesión y la identidad comunitaria, ya sea con actuaciones en el urbanismo de los diferentes barrios o a través de proyectos comunitarios como acciones formativas enfocadas para los recién llegados, como prevé hacer Santa Perpetua en Can Folguera. También Mataró ambiciona construir un barrio "más equitativo y cohesionado" y, para ello, el objetivo es actuar sobre los condicionantes territoriales que generan desigualdad, la segregación urbana o contra los déficits de accesibilidad y de equipamientos adecuados. De este modo, Mataró también buscará fomentar la "reactivación comercial" y generar negocios de proximidad en Cerdanyola.

Una serie de medidas también incluidas en el proyecto para los barrios del sur de Santa Coloma, que aprovechará la subvención de la Generalitat fomentar programas de ocupación, dinamizar el comercio local y aplicar medidas de naturalización urbana para "adaptar los espacios abiertos al cambio climático y generar una infraestructura urbana que se convierta en un espacio de encuentro" para los vecinos de la zona. Así, la capital catalana también prevé impulsar la "formación, ocupación y regularización para jóvenes en situación administrativa irregular" y desarrollar un proyecto "contra la feminización de la pobreza".