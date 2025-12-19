"Espabilen": la oposición urge a Collboni a afrontar el aumento de personas sin techo en Barcelona

El aumento de personas durmiendo en la calle en Barcelona ha llevado a la oposición del gobierno de Jaume Collboni a exigir una mayor gestión. La alerta llega después de que la Fundació Arrels haya contabilizado 1.982 personas durmiendo en la calle, la cifra más alta jamás registrada por la entidad y un 43% más que en 2023, lo que evidencia el agravamiento de la emergencia social en la capital catalana. El gobierno del PSC defiende que se trata de una problemática estructural que requiere la corresponsabilidad del resto de administraciones.

A petición de Junts y BComú, el consistorio ha celebrado este viernes un pleno extraordinario en el que se ha debatido un único punto: “constatar el fracaso” de la gestión del gobierno de Collboni e impulsar un Plan de Acción para el resto de mandato con un presupuesto de 60 millones de euros, que incorpore recursos específicos distribuidos por toda la ciudad. La proposición ha logrado el apoyo de Junts, BComú, ERC y PP, mientras que el PSC y Vox han votado en contra.

En su defensa de la proposición, la concejal de Junts Titón Laïlla, ha avisado que el sinhogarismo “no es una emergencia sobrevenida ni un hecho imprevisible”. “Es un problema de inacción política y la ciudad tiene la obligación de hacerlo mejor”, ha criticado. En la misma línea, la concejal de BComú, Carol Recio, ha reprochado al gobierno no haber activado ningún nuevo equipamiento de emergencia y que “eche balones fuera” aludiendo a soluciones metropolitanas. “Genere un plan, gestione, lidere. Si no hacen nada, dejan todo el relato de acción a la extrema derecha”, ha avisado.

“Hagan el favor de liderar”

Desde ERC, la concejal Eva Baró ha pedido al gobierno que “espabilen” y “hagan el favor de liderar”. “Hacen falta medidas reales, efectivas, viables. Los discursos son necesarios pero no son suficientes”, ha dicho, avisando también de la instrumentalización de la extrema derecha.

Por su parte, el concejal del PP Antonio Verdera ha advertido de que las políticas actuales “no están llegando ni a tiempo ni con la intensidad necesaria”, denunciando además la concentración de la atención en unos pocos barrios sin una cobertura equitativa en toda la ciudad. El portavoz de Vox, Liberto Senderos, ha considerado que el pleno es una “operación política cuando en realidad no hay voluntad de cambio”.

No hay “soluciones mágicas”

La quinta teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, ha defendido la gestión del gobierno: “Hace tiempo que prestamos atención al sinhogarismo”. Sin ir más lejos, coincidiendo con la convocatoria de este pleno, este jueves presentaron una ‘mesa de ciudad’ para abordar la situación junto a entidades sociales, sindicatos, colegios profesionales y el Síndic de Barcelona.

El gobierno reconoce que se ha llegado a “máximos históricos” y asegura que no elude sus responsabilidades. No obstante, reitera que no hay “soluciones mágicas” y que la situación exige la “corresponsabilidad” del resto de administraciones porque Barcelona “no puede hacerlo sola”. Ante las críticas, Gil ha recordado al resto de grupos que, “una vez termine la teatralización del pleno”, el gobierno les tiende su mano para que se sumen a esta mesa de ciudad.