Muere un hombre en el incendio de una vivienda en L'Hospitalet

Un hombre de 72 años ha muerto en un incendio que ha quemado una cocina en el 9º piso de una vivienda de la Travessera Industrial de L'Hospitalet de Llobregat. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso del incendio a las 22.34h de este jueves y activaron siete dotaciones, cuatro camiones de agua y una autoescala de los parques de Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat y El Prat de Llobregat y dos detaciones de coordinación.

A su llegada, los Bomberos han encontrado un incendio completamente desarrollado que había roto por fachada en el noveno piso de un inmueble de planta baja más 12 pisos, con la posibilidad de que hubiera una persona en el interior del piso que estaba ardiendo. Han forzado la puerta para acceder y han entrado dos binomios en el interior, uno para extinción del incendio y otro para buscar posibles víctimas.

En el interior de la vivienda los Bomberos han localizado a un hombre inconsciente, que han extraído de urgencia hasta el exterior para que los profesionales del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) le atiendan. Desgraciadamente, después de realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, el médico del SEM ha certificado su muerte.

Estructura no afectada

Los Bomberos han continuado con las maniobras de extinción del incendio, que ha quemado completamente la cocina de la vivienda, y han continuado la búsqueda de otras posibles víctimas en el piso afectado y en las plantas superiores, sin encontrar ningún otro.

Una vez extinguido el incendio, y tras realizar las labores de ventilación en el piso y en la escalera, revisaron todo el bloque, que no ha quedado afectado estructuralmente, permitiendo el acceso del vecindario del resto de pisos.

En este servicio han trabajado 5 ambulancias del SEM y varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias pertinentes.

