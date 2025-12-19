En la Travessera Industrial
Muere un hombre en el incendio de una vivienda en L'Hospitalet
Pillado 'in fraganti' un pirómano tras incendiar varios contenedores y causar daños en vehículos en Barcelona
Un hombre de 72 años ha muerto en un incendio que ha quemado una cocina en el 9º piso de una vivienda de la Travessera Industrial de L'Hospitalet de Llobregat. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso del incendio a las 22.34h de este jueves y activaron siete dotaciones, cuatro camiones de agua y una autoescala de los parques de Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat y El Prat de Llobregat y dos detaciones de coordinación.
A su llegada, los Bomberos han encontrado un incendio completamente desarrollado que había roto por fachada en el noveno piso de un inmueble de planta baja más 12 pisos, con la posibilidad de que hubiera una persona en el interior del piso que estaba ardiendo. Han forzado la puerta para acceder y han entrado dos binomios en el interior, uno para extinción del incendio y otro para buscar posibles víctimas.
En el interior de la vivienda los Bomberos han localizado a un hombre inconsciente, que han extraído de urgencia hasta el exterior para que los profesionales del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) le atiendan. Desgraciadamente, después de realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, el médico del SEM ha certificado su muerte.
Estructura no afectada
Los Bomberos han continuado con las maniobras de extinción del incendio, que ha quemado completamente la cocina de la vivienda, y han continuado la búsqueda de otras posibles víctimas en el piso afectado y en las plantas superiores, sin encontrar ningún otro.
Una vez extinguido el incendio, y tras realizar las labores de ventilación en el piso y en la escalera, revisaron todo el bloque, que no ha quedado afectado estructuralmente, permitiendo el acceso del vecindario del resto de pisos.
En este servicio han trabajado 5 ambulancias del SEM y varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias pertinentes.
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
- Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028
- Estos serán los nuevos precios del transporte público en Barcelona en 2026: cuánto sube cada título
- Jordi Mas, presidente de la Boqueria: 'Hemos perdido más de un 5% de visitantes este año por las obras de la Rambla y el descenso de turistas
- El antiguo Imax de Barcelona se transforma y estrenará una exposición inmersiva sobre Iniesta
- Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona
- Barcelona amplía un tramo de acera de la Gran Via tras el atropello mortal de una niña de 11 años