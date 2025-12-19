Decoración navideña
Vuelve un clásico de Navidad en Barcelona: el balcón más esperado de La Barceloneta
La capital catalana propone rutas por las diferentes instalaciones de luces de la ciudad
MAPA | Estas son las calles de Barcelona iluminadas por Navidad
El pueblo de Catalunya que tiene un pesebre viviente de más de 200 personas: día, horario y entradas
La Navidad vuelve a adueñarse de Barcelona: con la llegada de diciembre, las calles se llenan de luces, los comercios afinan sus escaparates y el ambiente festivo se extiende por los distintos barrios de la ciudad.
Como cada año, el encendido del alumbrado marca simbólicamente el inicio de la Navidad en la capital catalana.
Y es que hasta el 6 de enero, los 126 kilómetros de luces repartidos por toda la ciudad brillarán con intensidad para dibujar un paisaje navideño que caracteriza esta esperada época del año.
Aumenta el presupuesto
De hecho, este año el Ayuntamiento de Barcelona ha destinado un 15% más de presupuesto para el alumbrado, alcanzando los 3,8 millones de euros. De este modo, ha puesto el acento en ampliar la iluminación a más zonas de la ciudad y en apostar por tecnologías de bajo consumo.
Además, la capital catalana propone cinco rutas por diferentes instalaciones de luces que permitirán recorrer los diversos conjuntos lumínicos.
Sin embargo, hay unas luces específicas que los vecinos de Barcelona esperan con especial ilusión cada año, en particular los residentes de La Barceloneta.
El momento más esperado
Se trata, según Betevé, del balcón de David Prieto, un vecino que cada Navidad, desde el 2009, coloca en la fachada de su balcón un mensaje para el año nuevo elaborado con 100 metros de luces led y más de 300 bridas.
Este año, el lema ha sido “2026, qué lo disfrutéis”. Y es que, desde 2022, el vecino intenta rimar la última sílaba del número con la última palabra del mensaje.
De hecho, el eslogan más arriesgado fue el de 2025, cuando usó la mítica rima “por el culo te la hinco”, con la que consiguió viralizarse y sacar algunas carcajadas a los transeúntes que no se lo esperaban.
Se suman a la iniciativa
Situado en la plaza del Poeta Boscà, en el carrer de Baluard, los leds ya iluminan el balcón a la vista de los miles de paseantes que se acercan para hacer una fotografía.
Además, muchos vecinos se han sumado a su iniciativa, y cada año le hacen saber sus propuestas cuando se topan con él por la calle. Asimismo, escogió el 12 de diciembre, para encender las luces para coincidir con el encendido del árbol de Navidad del barrio.
Todos los mensajes
Estos son todos los mensajes que ha lanzado Prieto hasta 2026:
- 2009: “Bon any 2009”.
- 2010: “Bona crisi”.
- 2011: “Aquest any arròs!”.
- 2012: “2012 Molta merda!”.
- 2013: “Agárramela que…”.
- 2014: “Comença a viure!”.
- 2015: “Tots a una!”.
- 2016: “Per un món millor!”.
- 2017: “Somriu a la vida!”.
- 2018: “Ni un pas enrere!”.
- 2019: “Fem barri!”.
- 2020: “…Que no te lo cuenten”.
- 2021: “Por cosas chiquitas…”.
- 2022: “¡Apaga y vámonos!”.
- 2023: “El món al revés!”.
- 2024: “Tenemos para rato”.
- 2025: “¡Por el culo te la hinco!”.
- 2026: “Que lo disfrutéis”.
