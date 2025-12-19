Janet Sanz se despide de la política municipal: “Si he incomodado es porque estaba transformando Barcelona”

Llegó al Ayuntamiento de Barcelona en 2011, con 26 años. Catorce años después, con 41, Janet Sanz, se ha despedido de la cámara a la que ha dedicado prácticamente toda su vida laboral. Su primer mandato en el consistorio fue en la oposición, con ICV, y el último, como líder de Barcelona en Comú, cargo que asumió el año pasado tras la marcha de la exalcaldesa Ada Colau. De pie, “porque la ocasión lo merece”, y emocionada, Sanz ha dejado el consistorio para pasar a tener tiempo para ella, aunque avisa de que política hará "siempre”.

En estos 14 años no ha tenido tiempo de aburrirse. Con la llegada de los Comuns a la Alcaldía, asumió un papel destacado dentro del ejecutivo municipal, liderando una de las carteras más determinantes: fue teniente de alcalde de Urbanismo durante los ocho años en los que gobernaron la ciudad. Su tesón la llevó a impulsar proyectos que han marcado su trayectoria política y, a la vez, la transformación de la capital catalana. Del que se siente más orgullosa, sin duda, es la ‘superilla’ del Eixample, lo que para ella es mucho más que un proyecto: “es una estrategia política”.

Tampoco quedan atrás la conexión del tranvía por la Diagonal ni la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones. “¡Sudé para tirar hacia adelante el tranvía por la Diagonal descubriendo lo peor del partidismo!”, ha recordado, haciendo un alegato a favor del urbanismo, que “puede construir derechos y deshacer privilegios”. “Urbanismo para recuperar calles, hacer vivienda pública y asequible, cerrar pisos turísticos, frenar nuevos hoteles, ir más seguros en bici…”, ha ejemplificado, y ha asegurado que si ha “incomodado es porque estaba transformando”.

Su amor por Barcelona

Acompañada por la exalcaldesa, Ada Colau, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jessica Albiach, el diputado de los Comuns, David Cid, y el eurodiputado, Jaume Asens, desde la tribuna del pleno, Sanz ha expresado su amor por Barcelona, la ciudad que la ha acogido, la ha querido y la ha hecho ser quien es, según ha expresado ella misma.

“Todavía hoy la gente se sorprende que no sea de Barcelona”, ha dicho. Nació en Tamarite de Litera, municipio de Huesca, aunque ha confesado que, si hubiera nacido y crecido en la capital catalana, le hubiera gustado hacerlo en Nou Barris, distrito del que fue concejal. “No dejéis nunca de cabrearos, de organizaros y de reclamar lo que es vuestro”, le ha pedido a los vecinos.

Ha recordado la “aventura de construir el proyecto de los Comuns”: “Difícil, sí, las cosas importantes siempre lo son, pero imprescindible. Demostramos que se podía gobernar a favor de la gente, cambiamos la agenda y la institución”. Se va “satisfecha, llena y con la conciencia tranquila” de haber trabajado para contribuir con “hiperactividad, tozudez y pasión” a hacer proyectos que hicieran la vida de la gente “más fácil, más justa y más bonita”. “Ahora hace falta recuperarse para coger fuerzas, construir un nuevo camino y una nueva etapa”, ha concluido.

Tarafa, su relevo

Ahora la relevará como líder Gemma Tarafa, actual portavoz del grupo municipal y una de las personas de su confianza, que conoce bien el ayuntamiento y la organización, ya que también es coordinadora nacional de Catalunya en Comú. Ella misma le ha dedicado unas palabras de agradecimiento en el pleno.

También ha recibido el reconocimiento de los líderes del resto de grupos municipales, quienes han resaltado su “constancia”, “pasión” y “compromiso” con la ciudad, a pesar de tener "anhelos y maneras de hacer" distintas, como ha recalcado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet (PSC), con quién tuvo numerosos desencuentros gobernando en coalición. "Los echaré de menos", ha confesado.

El alcalde, Jaume Collboni, ha reconocido "la valentía y el coraje de una mujer que es barcelonesa por elección" y ha manifestado que las políticas urbanísticas que lideró como teniente de alcalde "marcarán una época".