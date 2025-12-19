El Govern incluye el futuro barrio de Can Ametller de Sant Cugat entre sus prioridades para construir vivienda asequible

Los terrenos del futuro —y largamente esperado— barrio de Can Ametller, en Sant Cugat del Vallès, figuran entre las áreas señaladas por el Govern para impulsar nueva vivienda en Catalunya. El Ejecutivo ha identificado 179 sectores repartidos por el territorio donde podrían levantarse los 214.000 pisos comprometidos por el president Salvador Illa durante el Debate de Política General celebrado hace dos meses.

En la ciudad de Barcelona se han localizado 18 sectores y, en el conjunto del ámbito metropolitano, 41. En este último grupo aparecen espacios situados en municipios como Sant Boi —con el sector Fecsa-Endesa—, el entorno de la Colònia Güell, entre Santa Coloma de Cervelló y Sant Boi, y Can Ametller, en Sant Cugat. En el arco metropolitano se han identificado otros 48 sectores, entre ellos el sector 129 de Granollers, Les Bassetes, en Vilafranca del Penedès, y el Eixample Nord, en Vilanova i la Geltrú.

La inclusión de Can Ametller sitúa en el foco institucional uno de los ámbitos urbanísticos más relevantes para el futuro de Sant Cugat. Se trata del último gran barrio pendiente de desarrollar en el municipio y del proyecto con el que el Ayuntamiento pretende hacer frente a la crisis de vivienda —y al impacto demográfico asociado— que arrastra la ciudad desde hace décadas: alquileres elevados y dificultades de acceso, especialmente entre la población joven. Más allá del ya anunciado proyecto del Camp de Golf —presentado después del de Can Ametller—, que prevé 3.000 viviendas públicas.

El proyecto del nuevo barrio viene de lejos, impulsado en el anterior mandato, cuando gobernaba el tripartito de PSC, ERC y la CUP. Justo antes de las elecciones municipales, el Ayuntamiento presentó el nuevo barrio bajo el lema Sant Cugat del futuro, a través de una exposición virtual con cápsulas audiovisuales, reflexiones de los agentes implicados y simulaciones en 3D. El planeamiento prevé urbanizar unas 60 hectáreas situadas entre Can Fontanals, Can Cabassa y Can Mates Oest, con un total de 4.000 viviendas; un desarrollo que el actual alcalde, Josep Maria Vallès (Junts), ha reiterado en diversas ocasiones como prioridad del gobierno municipal y de hecho, ha asegurado que se podría incrementar el número de viviendas.

Un 50% de pisos asequibles

Según la propuesta del consistorio, Can Ametller aspira a influir en el mercado residencial con un 50% de pisos asequibles y con la previsión de poder duplicar el número de menores de 30 años que acceden al alquiler en Sant Cugat. El nuevo barrio se plantea como respuesta a “los grandes retos actuales”, con especial atención a la vivienda, los espacios verdes y el transporte público.

El anuncio del Govern, sin embargo, ha causado sorpresa en el Ayuntamiento. El alcalde Vallès ha afirmado en declaraciones a este diario que Can Ametller es una de las zonas donde la Generalitat “quiere poner el ojo” para alcanzar el volumen de vivienda previsto, pero ha reconocido que no se les había comunicado con anterioridad. Vallès ha explicado que mantuvo una reunión con el president Illa para hablar de este ámbito y que, casi seis meses después, todavía no ha recibido información directa sobre las intenciones del Govern respecto a estos terrenos.