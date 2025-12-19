Vivienda asequible
El Govern incluye el futuro barrio de Can Ametller de Sant Cugat entre sus prioridades para construir vivienda asequible
Se trata del último gran barrio pendiente de desarrollar en el municipio y del proyecto con el que el Ayuntamiento quiere hacer frente a la crisis de vivienda y demográfica que arrastra la ciudad desde hace décadas
El Govern destinará 8.000 millones para construir 100.000 nuevas viviendas públicas
Sant Cugat impulsa un barrio para atajar la expulsión de jóvenes por alquileres desorbitados
Los terrenos del futuro —y largamente esperado— barrio de Can Ametller, en Sant Cugat del Vallès, figuran entre las áreas señaladas por el Govern para impulsar nueva vivienda en Catalunya. El Ejecutivo ha identificado 179 sectores repartidos por el territorio donde podrían levantarse los 214.000 pisos comprometidos por el president Salvador Illa durante el Debate de Política General celebrado hace dos meses.
En la ciudad de Barcelona se han localizado 18 sectores y, en el conjunto del ámbito metropolitano, 41. En este último grupo aparecen espacios situados en municipios como Sant Boi —con el sector Fecsa-Endesa—, el entorno de la Colònia Güell, entre Santa Coloma de Cervelló y Sant Boi, y Can Ametller, en Sant Cugat. En el arco metropolitano se han identificado otros 48 sectores, entre ellos el sector 129 de Granollers, Les Bassetes, en Vilafranca del Penedès, y el Eixample Nord, en Vilanova i la Geltrú.
La inclusión de Can Ametller sitúa en el foco institucional uno de los ámbitos urbanísticos más relevantes para el futuro de Sant Cugat. Se trata del último gran barrio pendiente de desarrollar en el municipio y del proyecto con el que el Ayuntamiento pretende hacer frente a la crisis de vivienda —y al impacto demográfico asociado— que arrastra la ciudad desde hace décadas: alquileres elevados y dificultades de acceso, especialmente entre la población joven. Más allá del ya anunciado proyecto del Camp de Golf —presentado después del de Can Ametller—, que prevé 3.000 viviendas públicas.
El proyecto del nuevo barrio viene de lejos, impulsado en el anterior mandato, cuando gobernaba el tripartito de PSC, ERC y la CUP. Justo antes de las elecciones municipales, el Ayuntamiento presentó el nuevo barrio bajo el lema Sant Cugat del futuro, a través de una exposición virtual con cápsulas audiovisuales, reflexiones de los agentes implicados y simulaciones en 3D. El planeamiento prevé urbanizar unas 60 hectáreas situadas entre Can Fontanals, Can Cabassa y Can Mates Oest, con un total de 4.000 viviendas; un desarrollo que el actual alcalde, Josep Maria Vallès (Junts), ha reiterado en diversas ocasiones como prioridad del gobierno municipal y de hecho, ha asegurado que se podría incrementar el número de viviendas.
Un 50% de pisos asequibles
Según la propuesta del consistorio, Can Ametller aspira a influir en el mercado residencial con un 50% de pisos asequibles y con la previsión de poder duplicar el número de menores de 30 años que acceden al alquiler en Sant Cugat. El nuevo barrio se plantea como respuesta a “los grandes retos actuales”, con especial atención a la vivienda, los espacios verdes y el transporte público.
El anuncio del Govern, sin embargo, ha causado sorpresa en el Ayuntamiento. El alcalde Vallès ha afirmado en declaraciones a este diario que Can Ametller es una de las zonas donde la Generalitat “quiere poner el ojo” para alcanzar el volumen de vivienda previsto, pero ha reconocido que no se les había comunicado con anterioridad. Vallès ha explicado que mantuvo una reunión con el president Illa para hablar de este ámbito y que, casi seis meses después, todavía no ha recibido información directa sobre las intenciones del Govern respecto a estos terrenos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
- Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028
- Estos serán los nuevos precios del transporte público en Barcelona en 2026: cuánto sube cada título
- Jordi Mas, presidente de la Boqueria: 'Hemos perdido más de un 5% de visitantes este año por las obras de la Rambla y el descenso de turistas
- El antiguo Imax de Barcelona se transforma y estrenará una exposición inmersiva sobre Iniesta
- Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona
- Barcelona amplía un tramo de acera de la Gran Via tras el atropello mortal de una niña de 11 años