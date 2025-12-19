Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Macrocaso de corrupción

Condenado el exalcalde Manuel Bustos tras admitir la malversación en la pieza de la FMC del caso Mercuri

El exalcalde de Sabadell y su esposa debían ser juzgados en enero y se ahorrarán el ingreso en un centro penitenciario

El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos asegura que ha sido "víctima" de las 'cloacas' del Estado y Catalunya

Sabadell
La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis meses de cárcel al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos por malversación de fondos públicos por una de las piezas del llamado 'caso Mercurio' de corrupción, la relativa a la Federación de Municipios de Catalunya (FMC). Bustos ha aceptado este viernes, en una vista ante el tribunal, los delitos y la rebaja de pena, puesto que inicialmente se enfrentaba a dos años y un mes de cárcel. Bustos, su esposa y un tercer acusado debían ser juzgados por un tribunal popular a partir de enero. Con la conformidad de todas las partes, el juicio no se realizará.

