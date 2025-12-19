Condenado el exalcalde Manuel Bustos tras admitir la malversación en la pieza de la FMC del caso Mercuri

La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis meses de cárcel al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos por malversación de fondos públicos por una de las piezas del llamado 'caso Mercurio' de corrupción, la relativa a la Federación de Municipios de Catalunya (FMC). Bustos ha aceptado este viernes, en una vista ante el tribunal, los delitos y la rebaja de pena, puesto que inicialmente se enfrentaba a dos años y un mes de cárcel. Bustos, su esposa y un tercer acusado debían ser juzgados por un tribunal popular a partir de enero. Con la conformidad de todas las partes, el juicio no se realizará.