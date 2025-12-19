Collboni descarta un rescate público del teatro Capitol y Junts le tiende la mano

El rescate del teatro Capitol sigue en el aire después de que la oposición frenara la operación del alcalde, Jaume Collboni, en la comisión de Urbanismo de la semana pasada. Los Comuns, ERC y Vox se opusieron a lo que tachan de “pelotazo”, al considerar que la operación conlleva que el edificio de Telefónica se convierta en tiendas y oficinas. Sus votos inclinaron la balanza hacia el ‘no’ y los planes del ejecutivo socialista quedaron congelados. En el pleno de este viernes, BComú ha propuesto al gobierno desencallar la operación mediante un rescate público, una opción que el ejecutivo ha descartado.

Tras el revés a sus planes, no se conoce qué alternativa baraja ahora el gobierno municipal. Es más, durante su intervención, el concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha eludido concretar. “Ya tendremos tiempo de saber qué convenio tenemos que hacer”, ha afirmado. Marcé ha subrayado el “inequívoco carácter comunitario del Capitol” y ha puesto el foco en la voluntad de recuperar la Rambla para usos barceloneses. En esta línea, ha insistido en que la modificación urbanística no persigue intereses turísticos.

Aunque todos los grupos han coincidido en la necesidad de recuperar el emblemático espacio, la proposición de los Comuns no ha salido adelante. La iniciativa, que planteaba convertir el Capitol en un teatro público municipal y reabrir la negociación para garantizar su uso cultural, solo ha contado con el apoyo de BComú y ERC. PSC, Junts, PP y Vox han votado en contra.

Junts, sin embargo, ha tendido la mano al gobierno socialista para explorar un “camino intermedio”. Los postconvergentes se han desmarcado del “discurso genérico” de los Comuns, al que acusan de “criminalizar permanentemente al sector privado”, y han instado al ejecutivo a “hacer las cosas bien”. “Si decide hacer las cosas bien, nos encontrará para hablar de este convenio”, ha afirmado el concejal Joan Rodríguez, quien ha remarcado que “es positivo que el Capitol vuelva a abrir en la Rambla”.

Los detalles del plan

El ejecutivo municipal selló un convenio con la empresa propietaria del Capitol, Torcalena, para que el teatro cerrado desde hace cinco años pase a ser patrimonio municipal sin coste. A cambio, se comprometió a modificar la calificación urbanística de otro inmueble que poseen en el número 2 de la calle Fontanella -el histórico edificio de Telefónica- a fin de poderlo dedicar a usos terciarios: alquiler de oficinas y actividades comerciales.

El plan inicial que ahora ha quedado en el aire era que el teatro Capitol, que nació como cine hace un siglo, mantuviera su división de dos salas, con aforos de 402 y 198 butacas. Estaba previsto que el edificio acogiera también las oficinas de los Serveis Centrals del Consorci de Biblioteques de Barcelona, hasta ahora ubicadas en dos locales del inmueble situado en el número 88 de la Rambla por los que se paga un alquiler de 200.000 euros (que, de esta manera, el consistorio podría ahorrarse).