CLAVES | Los 10 principales cambios de la nueva ordenanza de civismo de Barcelona

Barcelona ya tiene una nueva ordenanza de civismo. Veinte años después de la entrada en vigor de la primera, el contexto de la capital catalana ha cambiado y sus retos también, por lo que ha sido necesario un lavabo de cara de la norma que regula la convivencia en las calles. Su aprobación no ha sido fácil, ya que ha comportado un largo camino de negociaciones políticas, pero al fin se ha logrado el consenso que permite que entre en vigor.

Su puesta en marcha está prevista para finales de enero o principios de febrero y ello comportará sanciones más elevadas al incivismo. Cuestiones que afectan desde los botellones, el pago de multas y la pintada de grafitis, hasta los orines de los perros y masturbarse en la calle. Estos son los 10 cambios más destacados de la norma.

Multas por masturbarse en la calle Se prohíben los actos que "atentan contra la libertad y la indemnidad sexual” y se consideran infracciones el exhibicionismo y masturbaciones en la calle, expresiones verbales degradantes o humillantes, tocamientos y roces, seguimientos, e insistencia en tocar o abrazar cuando la persona no acepta la situación. Las sanciones oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.

Quien pinta un graffiti paga la multa y la limpieza Fuera de los espacios habilitados, se mantiene la prohibición de pintar graffitis en el espacio público y se añade que las personas responsables de las pintadas asuman la multa -de entre 100 y 600 euros- y el gasto que comporte la limpieza o reparación.

Casos en los que se prohíbe orinar en la calle La nueva norma concreta dónde se castigaría más orinar en la calle: en las inmediaciones de lavabos públicos o de libre acceso público, en el entorno de bares musicales o establecimientos de restauración, y en calles de hasta cuatro metros de ancho. También cuando haya mucha afluencia de personas o sean frecuentados por menores de edad, o en monumentos o edificios catalogados o protegidos. Las multas oscilan entre los 300 y los 1.500 euros.

Multas de hasta 1.500 euros por hacer botellón El ayuntamiento endurece las sanciones a estos encuentros etílicos: alcanzan los 600 euros si se perturba el descanso vecinal y llegan a 1.500 si se consume alcohol en lugares donde haya menores de edad. Además, se multará con entre 1.500 y 3.000 euros las 'rutas de borrachera' en toda la ciudad.

Castigo por generar ruido y perturbar el descanso Se prohíbe que se perturbe el descanso vecinal con aparatos que permitan reproducir música y amplificadores de sonido, cantos, gritos o peleas. Las multas pueden oscilar entre los 750 y los 1.500 euros.

Agilizar el pago de multas a turistas Otra de las novedades es agilizar el pago de multas a turistas, dado que hasta ahora entraña cierta complejidad. El método será acelerar la cadena de trámites y que la denuncia policial comporte ya el inicio del proceso sancionador.

Menos descuento en el pronto pago Pagar la multa por anticipado tendría un menor descuento. Se baja del 75% al 50% la rebaja por pagar una multa de inmediato. Y, además, la reducción será del 40% si el pago se realiza en un plazo de 10 días desde la notificación.

Los dueños de los perros tendrán que limpiar sus orines El proyecto de reforma incluye una de las peticiones vecinales más apoyadas en el proceso de participación. Es que los dueños de perros agüen los orines de sus mascotas para asegurar "la salubridad de la vía" y evitar la degradación del mobiliario urbano.

Medidas alternativas a la sanción Uno de los aspectos más debatidos de la norma es el trato que se da a las personas que duermen en la calle en caso de incivismo. En la ordenanza se incluye que se les deberá informar de la posibilidad de acudir a los servicios sociales o médicos, y se les ofrecerá la posibilidad de sustituir la sanción por una medida alternativa. Un método que se aplicará a cualquier individuo. También se incluye en la norma la promoción de la mediación.