Barcelona otorgará la Medalla de Oro al Mérito Cívico a título póstumo a Anna Balletbò

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado otorgar la Medalla de Oro al Mérito Cívico a título póstumo a la exdirigente del PSC y diputada histórica del Congreso, Anna Balletbò. Con los votos a favor de PSC, BComú y PP y en contra de Junts, ERC y Vox, el plenario ha dado luz verde a la distinción "en reconocimiento de su trayectoria en los ámbitos del periodismo, la cultura, la promoción de la paz y la defensa de los derechos y el liderazgo de las mujeres".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado a Balletbò como "ejemplo temprano de feminismo" y ha defendido su "extraordinaria transversalidad". Asimismo, ha destacado el compromiso de Balletbò con el "internacionalismo", la economía y también la participación del exdirigente socialista en órganos de participación de la ciudad, como el Consejo de Ciudad.

Medallas a COCEMFE, Pere Miró y Rafel Niubò

El pleno también ha aprobado, con el voto favorable de todos los grupos, otorgar la Medalla de Oro al Mérito Cívico en la Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Francesc Layret, COCEMFE Barcelona, por "su labor en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su contribución a hacer de Barcelona un referente en la lucha contra".

En el ámbito deportivo, el plenario ha dado luz verde a otorgar la Medalla de Oro al Mérito Deportivo a Pere Miró Sellarés, para "difundir los valores olímpicos en todo el mundo y para contribuir de forma decisiva a uno de los momentos más relevantes de la historia contemporánea de la ciudad". Nadador y jugador de waterpolo, trabajó en el Comité Olímpico Internacional.

También se ha aprobado dar la Medalla de Oro del Mérito Deportivo a Rafael Niubò Baqué, fundador y secretario general de UBAE (Unión Barcelonina de Asociaciones Deportivas), por "ser un referente internacional en el ámbito del deporte y por promover un modelo de éxito basado en la inclusión, la igualdad, la salud y la cohesión social".