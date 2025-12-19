Barcelona impulsará un plan para regular los supermercados 24 horas y reforzar las inspecciones

Nueva acción del Ayuntamiento de Barcelona para frenar la proliferación de supermercados 24 horas. El pleno municipal de este viernes ha aprobado impulsar un Plan Especial Urbanístico para regular la implantación y funcionamiento de estos establecimientos en la ciudad, una proposición de ERC que ha contado con el apoyo del gobierno del PSC, Junts, BComú y la abstención del PP.

Los republicanos han insistido en terminar con la “barra libre” de estos comercios y desde el ejecutivo, la quinta teniente de alcalde, Raquel Gil, se ha mostrado dispuesta a estudiar cual es “la mejor fórmula urbanística” para regular estos establecimientos. No obstante, ha insistido en que los planes de usos actualmente vigentes ya contemplan medidas para controlar la expansión y ha asegurado que ya se ha conseguido que no se vaya a más, también con las inspecciones que están realizando.

El concejal republicano Jordi Coronas ha recordado que en los últimos dos años ls inspecciones han detectado más de 2.700 irregularidades y que en los últimos cuatro años se han otorgado 700 licencias de supermercados 24 h. "Proteger la identidad de Barcelona es poner límites. No se trata de poner freno a la actividad económica, sino de garantizar que la actividad económica se desarrolle en favor de la ciudad", ha dicho.

"Depredadores del alma comercial"

En concreto, el Plan Especial deberá servir para establecer una "estrategia global" con unos "criterios comunes de ciudad" y la creación de zonas y especificidades en cada barrio o distrito, que tenga en cuenta elementos como la densidad, distancias mínimas, presión turística, saturación comercial o vulnerabilidad residencial, entre otros.

Gil ha indicado que no tienen problema en hacer un mapeo de lo que se ha hecho y ha admitido que no les gusta el modelo de los supermercados 24 ni por el horario ni tampoco porque genera un comercio "de baja calidad, muy vinculado al turismo, y que crea problemas de convivencia".

A su vez, Junts ha mostrado apoyo a la iniciativa y ha indicado que los establecimientos de este tipo son "depredadores del alma comercial de la ciudad" y "vampirizan" el modelo social y económico mientras que BComú ha asegurado que también comparte la visión de ERC. El PP se ha abstenido al considerar que existe un "exceso de regulación" mientras que Vox ha indicado que no se necesitan más planes sino más inspecciones y locales precintados.

Plan de usos de Sant Martí

Por otro lado, el pleno de Barcelona ha aprobado el plan de usos del distrito de Sant Martí, que amplía la limitación de nuevos bares musicales y discotecas, con los votos a favor del gobierno, Junts, BComú y ERC, y en contra de PP y Vox. Prevé que los autoservicios, tiendas de conveniencia y otros comercios alimenticios no se puedan instalar a menos de 200 metros de un establecimiento dedicado a la misma actividad.

También se limita la apertura de nuevas actividades musicales y de restauración en el Triangle Lúdico y rambla del Poblenou, y se amplía a la calle de Rogent. Los locales de música se admiten en otras áreas del distrito, acondicionado a superficie y distancia de 400 metros entre locales.