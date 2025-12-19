Descenso de sanciones
Los diez radares más activos de Barcelona han multado un 20% menos este 2025
Los dos nuevos radares de la Ronda Litoral de Barcelona empiezan a multar
Barcelona ha empezado a pisar un poco menos el acelerador. Este 2025, los diez radares que más sanciones han registrado en la ciudad han tramitado un 20,6 % menos de multas que el año pasado. Según datos municipales consultados por EL PERIÓDICO, recogidos hasta el 12 de diciembre, el 'top 10' de dispositivos más activos ha puesto 34.514 multas menos que en 2024, pasando de 167.550 a 133.036 sanciones en total.
Este año, el radar que más multa en la capital catalana vuelve a ser el que está situado en la avenida Meridiana, 563, en sentido entrada a Barcelona. No obstante, su actividad sancionadora ha caído notablemente, y ha pasado de 34.652 multas en 2024 a 23.542 en 2025, lo que representa un descenso del 32 %.
La segunda posición del ranking también refleja un cambio destacable. El año pasado, ocupaba este puesto el radar situado en la Ronda de Dalt a la altura de Nou Barris en sentido Llobregat, con 30.195 sanciones; en 2025, este dispositivo ha descendido hasta la cuarta posición, con 15.774 multas, lo que supone una caída del 47,7 %. En su lugar, asciende al segundo puesto el radar de la Via Augusta, 331, en sentido entrada a la ciudad, con 19.994 sanciones. La tercera posición la ocupa el dispositivo de la avenida Diagonal, 671, también en sentido entrada a Barcelona, con 17.551 multas.
A pesar de la disminución general de multas, los datos del Ayuntamiento de Barcelona de este año reflejan que las grandes arterias de entrada a la ciudad concentran la mayor actividad sancionadora: la Meridiana (que recoge el tráfico procedente del Vallès por la C-58 y la C-33), la Via Augusta (donde desemboca la C-16) y la avenida Diagonal (donde llegan los vehículos que vienen del Baix Llobregat).
Conductores informados
Fuentes municipales consultadas por este diario apuntan que esta bajada en el número de sanciones por exceso de velocidad se podrían deber a cambios en el comportamiento de los conductores. Según estas fuentes, la difusión de información sobre los radares y su conocimiento por parte de los conductores podría estar fomentando una conducción más prudente, al menos en los lugares donde saben que se encuentran estos dispositivos.
Esta misma explicación serviría para entender algunos cambios de posición y la entrada de nuevos radares en el 'top 10' de los más sancionadores, ya que el año pasado no figuraban en las listas y, quizás, los conductores todavía no los tenían tan presentes.
