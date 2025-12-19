Los desalojados del instituto B9 de Badalona levantan la acampada ante el despliegue policial para desmontarla

Los desalojados del viejo instituto B9, en Badalona, han desmontando provisionalmente el campamento en que se habían instalado justo delante del edificio desahuciado el pasado miércoles. Un dispositivo policial con furgones, antidisturbios y agentes de la Guardia Urbana ha instado a los acampados a retirar las tiendas y apagar las hogueras para dejar entrar a equipos de limpieza, alegando condiciones de insalubridad en la explanada en la que se reúnen entre medio centenar y un centenar de los expulsados del antiguo centro educativo el miércoles.

Los concentrados y las entidades que los respaldan han aceptado levantar la acampada por ahora para que se efectúen las tareas de limpieza. Los congregados no tienen garantía de poder volver a instalarse en la misma explanada.

El segundo día de acampada de los desalojados del viejo instituto B9, en Badalona, ha amanecido con tensión. Una decena de vehículos policiales, antidisturbios y agentes de la Guardia Urbana de Badalona se han desplegado hacia las 08:00 horas a lado y lado del campamento, con intención de desmontarlo. Al raso permanecen en torno a medio centenar de los expulsados el miércoles por la mañana en el antiguo centro educativo abandonado, ante el que se ha instalado una veintena de tiendas de campaña y en la que los acampados se resguardan del frío junto a varias hogueras.

Los agentes, que ha sorprendido a parte de los concentrados ya de pie y otros acabados de desperezarse, los han instado a retirar las tiendas y apagar los fuegos, lo que ha provocado ciertos momentos de tensión, gritos y discusión entre policías y alguno de los acampados. La policía ha dado margen hasta las 10:00 horas para que las personas instaladas en la plaza desmonten las tiendas por su cuenta. En caso contrario, la policía prevé intervenir. Las entidades que apoyan al grupo de subsaharianos que se ha quedado sin techo temen que los asentados vuelvan a ser expulsados, se arrase el campamento y tengan que volver a buscar otro sitio en el que instalarse sin techo.

La Guardia Urbana ha justificado el operativo para limpiar la plaza en la que los desalojados del B9 se congregan. Han alegado que hay condiciones de insalubridad y que no se les permite permanecer acampados durante todo el día. Ante las peticiones de que apaguen las fogatas, algunos de los presentes han replicado advirtiendo que tienen que hacer frente al frío que arrecia este viernes y han recalcado que no se les ha ofrecido una alternativa donde refugiarse bajo un techo.

La línea policial se mantiene desplegada una hora después del inicio del operativo, sin que se haya desalojado a los concentrados. También hay varios vehículos del servicio municipal de limpieza esperando para acceder a la plaza. Miembros del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya y de otras organizaciones sociales han acudido a auxiliar a los acampados.