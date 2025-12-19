La ATM aprueba las tarifas del transporte público para 2026 y la bonificación del 50% de la T-usual y la T-jove

El Consejo de Administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) ha acordado este viernes la aprobación de las tarifas del transporte público para 2026, con el mantenimiento de todas las bonificaciones vigentes del 50%, condicionado a la aprobación por parte del Gobierno español de su aportación económica, si bien los precios de los títulos aumentarán una media del 3,5%, en línea con el IPC.

Las tarifas aprobadas esta semana entrarán en vigor el 15 de enero de 2026. Cualquier título comprado durante 2025 y antes del 15 de enero de 2026 se podrá utilizar hasta el 28 de febrero, a excepción de la T-jove y la T-70/90 (títulos trimestrales), cuya validez se ampliará para dar tiempo suficiente para agotar los títulos vigentes, así que serán válidos hasta el 30 de abril.

Actualización de títulos

En cualquier caso, a partir del 15 de enero, cualquier persona que tenga un título con precio de 2025 sin empezar no funcionará en los accesos, pero tendrá la opción de actualizar su tarifa y, pagando la diferencia, convertirlo en un título de 2026 para poder utilizarlo durante todo el año. Esta actualización se podrá efectuar hasta el 30 de junio.

La ATM, consorcio formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), había confirmado las nuevas tarifas, que hoy han superado la aprobación reglamentaria, el pasado martes tras un acuerdo entre PSC y Comuns.

Con la propuesta acordada esta semana, los dos abonos más utilizados del sistema, la T-usual y la T-jove, así como los abonos y títulos sociales para familias numerosas, familias monoparentales y personas en situación de desempleo, seguirán costando la mitad de su precio real, como remarca la ATM en un comunicado, que añade que "el objetivo es favorecer a los usuarios más recurrentes y garantizar un acceso asequible y equitativo al transporte público".

PRECIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA 2026 Tabla que muestra el precio del transporte público para el año 2026.

10% de aumento del billete sencillo

La T-Usual pasará a costar 22,80 euros al mes en la zona 1 (80 céntimos más), 33,55 euros en la zona 2 (90 céntimos de incremento) y 42,70 euros a partir de la zona 3 (1,10 euros más). Por su parte, la T-Jove tendrá un precio de 45,50 euros por trimestre, lo que supone una subida de 1,50 euros. La T-Casual, el título unipersonal de 10 viajes, aumentará 45 céntimos y pasará a costar 13 euros.

La subida más destacada será la del billete sencillo, de uso ocasional, muy utilizado de hecho por los turistas. Su precio aumentará 25 céntimos, pasando de 2,65 a 2,90 euros, lo que representa un incremento cercano al 9,4%.

Incremento de costes

El aumento medio similar al IPC se lleva a cabo "para poder garantizar la continuidad, la calidad y la cobertura del servicio en un contexto de incremento generalizado de los costes operativos del sistema de transporte público", afirma el consorciode la ATM.

La actualización de tarifas, sin embargo, no se aplica de forma lineal a todos los títulos y zonas, sino que se ajustan los incrementos en función del número de zonas y del tipo de título, favoreciendo especialmente a los territorios más alejados del centro del sistema integrado, que ya pagan cuantías más altas por el uso del transporte público en sus desplazamientos diarios.

Esfuerzo de 250 millones de euros

El mantenimiento de estas bonificaciones supondrá un coste adicional cercano a los 120 millones de euros, asumido de forma conjunta por las administraciones que conforman la ATM. Sumando la aportación del Estado, el coste total de la bonificación de los dos abonos y de sus variantes sociales es de 250 millones de euros. El Gobierno central todavía debe certificar oficialmente su parte de la aportación.

Nuevo abono estatal único

De forma paralela, en 2026 comenzará a aplicarse el nuevo abono estatal único de 60 euros, con una tarifa reducida de 30 euros para los menores de 26 años que permitirá desplazarse en los servicios de Rodalies, trenes de media distancia y autobuses de titularidad estatal, aunque quedarán fuera el metro y los autobuses urbanos de Barcelona y también los interurbanos.

El nuevo abono estatal entrará en funcionamiento entre mediados y finales de enero y, durante el primer semestre del año, coexistirá con el actual sistema tarifario integrado. La Generalitat trabaja para que pueda incorporarse a la T-Mobilitat a partir del segundo semestre. De este modo, las personas usuarias de la T-Mobilitat podrán elegir el abono que mejor se ajuste a sus necesidades en función de los trayectos que realicen habitualmente. En este sentido, el abono estatal sale a cuenta a los usuarios de la T-Usual de las zonas 6 y 7 al recortar el precio frente al abono mensual del tren en 3,85 y 7,65 euros, respectivamente.