Los vecinos del desalojado B9 de Badalona piden solidaridad para el barrio del Remei: "Hay que pasar de las palabras a los hechos"

Un día después del desalojo del asentamiento más grande de Catalunya, que ha situado a Badalona en el foco de interés nacional, la Asociación de Vecinos del barrio del Remei denuncia la "ausencia total de entidades políticas, asociaciones vecinales, sociales y organizaciones políticas" durante los dos años y medio que ha durado la ocupación del B9. "No solo no han preguntado, ayudado ni colaborado en absoluto, sino que, hoy en día, cuestionan a todo un distrito", asegura la entidad vecinal en un comunicado publicado este jueves.

La entidad vecinal lamenta que la zona es constantemente "marginada", pese a "las peticiones de ayuda y las denuncias por inseguridad" que han ido realizando en los últimos años. Unas denuncias que, de hecho, continúan con el asentamiento ya desalojado: "Ayer mismo [es decir, el miércoles 17] se produjo un nuevo enfrentamiento en nuestras calles, con insultos graves dirigidos a los vecinos y vecinas, así como una paliza a otra persona ocupante de un edificio", explican en el comunicado. "Ante esta situación, los vecinos tuvimos que llamar a la policía para pedir ayuda, una vez más, porque la convivencia y la seguridad vuelven a verse gravemente afectadas".

La entidad vecinal lamenta que este hecho "no es aislado", sino que "forma parte de una situación continuada de violencia, tensión e inseguridad" que denuncian desde hace más de dos años, sin recibir apoyo real", ni de manera institucional ni social. Es por ello que la asociación vecinal hace "un llamamiento público para compartir responsabilidades y pasar de las palabras a los hechos".

Así, en vistas de que la acampada de los desalojados se prolongue durante más días, proponen la creación de un "listado de entidades, asociaciones, organizaciones y personas que deseen colaborar de manera real y responsable, ofreciendo espacios, recursos o apoyo efectivo, para que la solidaridad no continúe recayendo únicamente sobre un barrio ya saturado". Las entidades o personas que deseen colaborar pueden comunicar a la asociación si disponen de algún espacio o recurso que puedan ofrecer. La iniciativa tiene como objetivo "hacer visible quién colabora, con qué medios y de qué manera, y garantizar que la ayuda se preste de manera equitativa y digna".