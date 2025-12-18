El Port Olímpic de Barcelona festeja la Navidad con un 'mapping' en el Balcón Gastronómico

El Port Olímpic de Barcelona ha dado el pistoletazo de salida este jueves a su programación de Navidad con un acto inaugural celebrado en el Balcón Gastronómico. La principal novedad es un mapping artístico en la fachada de la Sala Gregal, al final del Balcón. El estreno ha contado con la participación del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la primera teniente de alcaldía y presidenta de BSM, Laia Bonet; los restauradores del Balcón Gastronómico y representantes de entidades y asociaciones de la ciudad y del distrito de Sant Martí.

El mapping, de 15 minutos de duración, podrá verse cada día durante dos semanas y media, del 20 de diciembre al 5 de enero. El acceso es gratuito y los pases se suceden entre las 17.30 y las 20.00 horas. La obra titula Barcelona, vela i paper y su autora es la ilustradora Andrea Segura López.

La programación navideña del Port Olímpic busca consolidarlo como uno de los escenarios más familiares de las fiestas en la ciudad, tras la remodelación y relanzamiento del recinto en 2024. Maridará actividades familiares y propuestas culturales con su variada oferta gastronómica, que presume de la calidad y ubicación junto al mar. Precisamente los siete establecimientos del Balcón Gastronómico -Kresala, Superlocal, Casa Carmen, Nuara, El Cangrejo Loco, El Tribut y Eldelmar- ofrecen nuevos menús esta temporada navideña.

En el encuentro de este jueves por la tarde, gobierno municipal y restauradores se han deseado felices fiestas y han puesto en valor la oferta de planes navideños gratuitos y para todas las edades. Habrá espectáculos de calle, juegos, música, un mercado de Navidad, un paje mágico y los talleres de manualidades Handmade Christmas Kids. Finalmente, la tarde del 5 de enero, los Reyes de Oriente en persona llegarán a bordo de un velero para participar en las cabalgatas del distrito.