Dónde entretener a los pequeños
Estos son los 15 patios de escuelas que abrirán gratis en Barcelona durante las vacaciones de Navidad
Las áreas de recreo abrirán del 22 de diciembre al 7 de enero, en distintos horarios, y cada una tendrá monitores para dinamizarla
El Ayuntamiento de Barcelona mantendrá abiertos los patios de 15 centros educativos públicos de la ciudad durante las vacaciones de Navidad, desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero, exceptuando los días festivos. El uso de estas áreas de recreo es libre y gratuito y son un recurso muy valorado por las familias para entretener a los más pequeños.
De este modo, todos los distritos de la ciudad tendrán al menos un patio abierto estas navidades, siguiendo el programa municipal Patis Escolars Oberts impulsado por el Consorci d'Educació de Barcelona y el consistorio, indica en un comunicado este jueves.
El objetivo del programa es potenciar la vertiente educativa y social de los patios escolares, ofreciéndolos a las familias, niños y adolescentes para que puedan realizar actividades en un entorno seguro y de proximidad cuando no hay colegio.
Monitores para abrir, cerrar y dinamizar
Cada patio escolar abierto contará con un servicio de monitoraje que abre y cierra el patio escolar dentro de los distintos horarios previstos --la mayoría, de lunes a domingo de 11 a 14 horas--, vela por el buen uso de las instalaciones y promueve la relación entre jóvenes.
En concreto, los centros abiertos estas navidades son:
- en Ciutat Vella, el Institut Pau Claris y la Escola Drassanes
- en el Eixample, la Escola Ramon Llull
- en Sants-Montjuïc, la Escola Lluís Vives
- en Les Corts, la Escola Duran i Bas
- en Sarrià-Sant Gervasi, el Intitut Menéndez-Pelayo
- en Gràcia, la Escola Rius i Taulet
- en Horta-Guinardó, la Escola de les Aigües y el Institut Escola Coves d'en Cimany
- en Nou Barris, la Escola Calderón y también la Biblioteca Escola Mercè Rodoreda
- en Sant Andreu, la Escola Doctor Ferran i Clua
- en Sant Martí las escuelas Concepción Arenal, Antoni Brusi y Eduard Marquina
