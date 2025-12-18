Aviso de corte
Las líneas R1 y RG1 de Rodalies estarán cortadas entre Barcelona y Badalona por obras del 3 al 11 de enero
Los viajeros deberán pedir un billete de cambio en la estación de origen para usar gratis los servicios alternativos de metro, bus o tranvía
El vandalismo en los trenes de Rodalies suma ya 900 ataques y 1,4 millones de viajeros afectados en Catalunya este año
Estos serán los nuevos precios del transporte público en Barcelona en 2026: cuánto sube cada título
Renfe ha explicado que las líneas R1 y RG1 de Rodalies estarán cortadas entre las estaciones de Barcelona El Clot Aragó y Badalona entre el 3 y el 11 de enero por las obras que Adif ejecuta alrededor de la futura estación de La Sagrera, en un comunicado este jueves. Ha añadido que a causa de la complejidad de los trabajos es necesario realizar el corte, ya que se desarrollan sobre la infraestructura ferroviaria.
Renfe ha explicado que los pasajeros que el servicio ferroviario tendrá Badalona como origen y destino, y que los pasajeros podrán seguir su viaje con la L2 del Metro de Barcelona desde Badalona y el Trambesòs desde Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Además, podrán usar las líneas R2 y R4 de Rodalies para llegar a las estaciones de L'Hospitalet, Sants, Plaça Catalunya, Arc de Triomf y Clot.
Durante los días que dure el corte, los viajeros deberán pedir un billete de cambio con los servicios alternativos de metro, bus o tranvía en la estación de origen presentando el billete de Rodalies.
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
- Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028
- Estos serán los nuevos precios del transporte público en Barcelona en 2026: cuánto sube cada título
- Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona
- Barcelona amplía un tramo de acera de la Gran Via tras el atropello mortal de una niña de 11 años
- Terrassa eleva la presión a los coches: multas de 200 euros si entran sin permiso en una nueva área peatonal