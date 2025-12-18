L'Hospitalet contabiliza a 117 personas durmiendo en la calle, 17 más que en 2024

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) llevó a cabo un nuevo recuento de personas sin hogar durante la noche del 11 al 12 de diciembre, que localizó a un total de 117 personas durmiendo en la calle o en vehículos en diferentes puntos de la ciudad, es decir, 17 más que en el recuento de hace un año. El recuento fue organizado conjuntamente por Cruz Roja, Cáritas Diocesana de Barcelona, La Viña, Suara y el Ayuntamiento de L'Hospitalet, con el objetivo de "disponer de datos actualizados que permitan dimensionar la realidad del sinhogarismo y orientar las políticas y recursos de atención social".

El dispositivo se desarrolló entre las 22 y las 2 h, con la participación de 90 personas voluntarias, distribuidas en pequeños grupos. La ciudad se dividió así en 24 zonas, que fueron recorridas de "forma sistemática" para localizar a las personas que dormían en la calle aquella noche.

En un comunicado, el consistorio señala que a esta cifra hay que añadir las 53 personas que esa misma noche pernoctaban en recursos municipales de atención residencial: 54 en el centro residencial de estancia limitada Els Alps, que ofrece servicios de residencia, comedor social y duchas externas a personas sin techo, y 14 personas alojadas en los nuevos recursos municipales de alojamiento de urgencia para mujeres. En conjunto, el recuento sitúa en 185 el número total de personas en situación de sinhogarismo atendidas o detectadas esa noche en la ciudad.

De las personas durmiendo en la calle, el 34% pernoctaban en el Distrito I (que incluye los barrios del Centre, Sant Josep y Sanfeliu), y el 19% en el Distrito VI (Bellvitge y Gornal), donde se concentran más de la mitad de los casos detectados en la vía pública. En relación con el año anterior, el recuento registró 142 personas, de las cuales 100 pernoctaban en la calle y 42 en el centro Els Alps, datos que permiten analizar la evolución del fenómeno y el impacto que ha tenido el aumento de los recursos de alojamiento temporal disponibles.