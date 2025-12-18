Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vínculo con la ciudad

El Hospi dejará que un negocio de L’Hospitalet pueda convertirse, gratis, en el patrocinador principal de su camiseta

Bajo el nombre 'Patrocina gratis al Hospi', el equipo anima a los comercios de L’Hospitalet a presentar sus candidaturas antes del 21 de diciembre

El Hospi y el centro comercial Gran Via 2 sellan un acuerdo de patrocinio para "fortalecer" el tejido social de L’Hospitalet

Barcelona. 11 de diciembre del 2025. Reportatge CE L'Hospitalet, fotografias del entreno, retratos del capitán, Cristian Gómez, y del director deportivo, Javier de San Nicolás. Fotos de Sandra Roman.

Barcelona. 11 de diciembre del 2025. Reportatge CE L'Hospitalet, fotografias del entreno, retratos del capitán, Cristian Gómez, y del director deportivo, Javier de San Nicolás. Fotos de Sandra Roman. / Sandra Román / EPC

El Periódico

El Periódico

L'Hospitalet de Llobregat
El Centre d'Esports L’Hospitalet (CE L'Hospitalet) ha puesto en marcha una iniciativa, tal y como señala el club en un comunicado, "inédita en el fútbol estatal": ofrecer de manera totalmente gratuita el espacio de patrocinador principal de la camiseta del primer equipo a un negocio local de la ciudad. Bajo el nombre 'Patrocina gratis al Hospi', el equipo quiere impulsar el tejido comercial de L’Hospitalet y "reforzar su vínculo con la comunidad". Así, el Hospi remarca que cualquier comercio de la ciudad puede presentar su candidatura.

Para participar, los negocios solo deberán grabar un breve vídeo explicando quiénes son, a qué se dedican y por qué deberían ser el 'Main Sponsor' del CE L’Hospitalet. Las candidaturas podrán enviarse hasta el 21 de diciembre a las 23:59 h. Todas las propuestas serán evaluadas por un equipo de valoración del club, y el negocio ganador se anunciará durante el partido del próximo 4 de enero en el Estadio Municipal de Fútbol de L’Hospitalet.

“La historia de este club siempre ha estado ligada al esfuerzo, al barrio y a la gente que se levanta cada día para salir adelante. Queremos que nuestro 'Main Sponsor' represente exactamente esos valores”, asevera el CE L'Hospitalet. Con esta acción, el Hospi reafirma su voluntad de "seguir construyendo un proyecto de ciudad, orgulloso de sus raíces, cercano y abierto a todas las pequeñas historias que forman el Hospi".

Envío de candidaturas: hasta el 21 de diciembre, 23:59 h. Anuncio del negocio ganador: 4 de enero, durante el partido del primer equipo.

