El Grupo Salas e IHG desarrollan el primer hotel de la marca Holiday Inn Express en Martorell

Imagen de una recreación del futuro hotel en Martorell

Europa Press

Martorell
El grupo inmobiliario Grupo Salas, de la mano de la compañía hotelera IHG Hotels & Resorts, impulsarán un nuevo hotel en Martorell, el primero de la marca Holiday Inn Express en la ciudad, según ha explicado el grupo en un comunicado.

El hotel, que estará ubicado en una parcela propiedad del Institut Català del Sòl (Incasòl), será promovido por el grupo, adjudicatario de la parcela para el desarrollo del proyecto, y operado por Hotel Collection International.

Ubicado en el barrio de La Sínia de Martorell, el edificio ofrecerá 98 habitaciones, y está previsto que las obras finalicen en el segundo trimestre de 2028.

"Se trata del primer proyecto de hotel propio, un hito que hemos preparado con mucho cuidado y que refleja nuestra voluntad de impulsar proyectos de alto impacto y valor para el territorio", ha valorado el socio y consejero delegado del grupo, Manel Rodríguez.

El director de expansión de IHG Hotels, por su parte, ha puesto en valor tanto la primera colaboración de la compañía con el grupo Salas, como la firma de la gestión de su séptimo hotel con Hotel Collection International, que gestionará el edificio "bajo los estándares de IHG".

