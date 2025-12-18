Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaCambio ClimáticoLiceu MarBarcelonaVíctor ManuelDesalojos B9Robos latónBCELotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
Un día después de la operación

El Govern reclama a Albiol que dé alojamiento urgente a los desalojados del B9

La consellera ha enviado una carta al alcalde de Badalona pidiendo que reabra el albergue de Can Bofí Vell

El Parlament ha aprobado también una moción de Comuns que pide al consistorio betulense alternativas residenciales para los desahuciados

Badalona prepara el derribo del B9 para levantar una nueva comisaría de la Guardia Urbana

Barcelona deja solo a Albiol con el desalojo del B9 de Badalona: “No nos corresponde generar una respuesta”

Un hombre recoge sus pertenencias momentos antes de que la policía desaloje el antiguo instituto ocupado B9 de Badalona / Zowy Voeten / EPC

Barcelona
La Consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha enviado este jueves una carta al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, pidiéndole que reabra el albergue para personas sin hogar de Can Bofí Vell –que el primer edil cerró hace unos meses– para "ofrecer una respuesta de salida inmediata" a los desalojados del antiguo instituto B9. En la misiva, a la que ha tenido acceso la ACN y ha podido consultar este diario, Martínez Bravo ha asegurado que "varias entidades del Tercer Sector Social", entre las cuales "Cáritas y Cruz Roja" dispuestas a ofrecer una solución "para esta misma noche".

La consellera asegura que Can Bofí Vell "reuniría las condiciones necesarias" para acoger, al menos, a las cincuentena de personas que han dormido al raso frente al ahora tapiado instituto y que también permitiría "la atención de urgencia" a los afectados. Martínez Bravo hace referencia también a una reunión mantenida esta misma tarde con el Ayuntamiento de Badalona y distintas organizaciones sociales. "Las entidades que han participado han manifestado su disposición a hacerse cargo de su apertura inmediata y gestión posterior", recoge el mensaje.

La máxima responsable de Drets Socials recuerda a Albiol que "la decisión judicial determina que es el consistorio el que debe facilitar los recursos adecuados para estas personas" y cree que explorar la opción de reabrir Can Bofí Vell "permitiría dar una solución satisfactoria para todo el mundo". La consellera acaba trasladando a Albiol "que el Govern de la Generalitat está en disposición de dar todo el apoyo técnico y recursos necesarios para encontrar una solución lo más pronto posible".

Más presión desde el Parlament

A la carta de la consellera, se le ha sumado esta tarde la aprobación de una moción en Parlament, presentada por Comuns, que reclama tanto a la Generalitat como a Badalona alojar urgentemente a los antiguos ocupantes del asentamiento. En concreto, el documento votado por la mayoría de la cámara catalana exige "llevar a cabo todas las medidas para garantizar [...] alternativas residenciales para los habitantes del B9 [...] realizando una apuesta para la inclusión de las personas residentes y evitando que los habitantes queden en situación de sinhogarismo en pleno invierno".

Durante la sesión de este miércoles del Pleno del Parlament, Martínez Bravo aseguró que, en las últimas semanas el departament ha derivado, "hacia unos recursos adecuados" a 59 personas que ocupaban el antiguo instituto. La consellera ha señalado que el Govern ha hecho "todas las gestiones pertinentes para abordar la "delicada situación" aunque sea "competencia del consistorio encontrar una solución habitacional para estas personas"

