Nueva etapa
Gemma Tarafa relevará a Janet Sanz como líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona
La que fue teniente de alcalde de Urbanismo en los dos mandatos de Colau se despedirá este viernes de la política institucional
Janet Sanz: "Si alguna cosa he hecho ha sido recuperar el sueño de Cerdà de una ciudad saludable"
Gemma Tarafa sustituirá a Janet Sanz como líder de Barcelona en Comú y del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, según ha anunciado la propia Sanz este jueves en una entrevista en Betevé recogida por Europa Press.
Sanz ha asegurado que Tarafa, actual portavoz del grupo municipal y una de las personas de su confianza, "conoce muy bien el Ayuntamiento" y la organización, ya que también es coordinadora nacional de Catalunya en Comú.
Este viernes será el último pleno de Janet Sanz, que anunció el pasado septiembre su intención de dejar la política tras 14 años. La hasta ahora líder de BComú ha apuntado que el partido debe ser "una fuerza política que recupere la confianza de la gente" cargada de prepuestas concretas y de acción política.
"Una fuerza política que quiere construir, y sobre todo que tiene muy claro a quién quiere defender, a las clases populares, a las clases trabajadoras, a las personas que se esfuerzan cada día por vivir con dignidad y alegría en la ciudad", ha detallado.
Los proyectos estrella de Janet Sanz
Sanz, que fue teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad bajo los dos mandatos de la exalcaldesa Ada Colau, lideró proyectos como el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat); la reserva del 30% para vivienda pública; la reforma la de la plaza de las Glòries; la prolongación del tranvía por la avenida Diagonal y la 'supermanzana' del Eixample, que ha dicho que es uno de los proyectos de los que está más orgullosa.
Preguntada por alguna espina clavada, se ha referido a la cuestión de la municipalización del agua: "No hemos tenido el apoyo político necesario para hacer una empresa de agua, que gestione el agua, que no entienda que el agua es un negocio".
