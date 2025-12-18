Un nuevo carril bici unirá Esplugues y Barcelona por la Diagonal en 2026 y llegará al futuro Clínic

El Área Metropolitana de Barcelona ha adjudicado la ejecución del carril bici de Sant Mateu entre Esplugues y Barcelona, que conecta los ejes 7 y 4 del Bicivia. Será la primera conexión estratégica ciclable con el futuro Hospital Clínic, que transformará la entrada a Barcelona por la Zona Universitaria. Se prevé que la infraestructura esté lista para la primavera-verano de 2026.

Concretamente, se trata de la conexión por la avenida Diagonal desde el lado mar, que permitirá enlazar desde la entrada a la zona deportiva de la Universitat de Barcelona (UB) con la zona de Finestrelles - Can Vidalet de Esplugues de Llobregat y los barrios del norte de L’Hospitalet de Llobregat, como Pubilla Cases.

La adjudicación, aprobada por la Junta de Gobierno del AMB, cuenta con una inversión de 1.725.568 euros. El AMB financia el 70% del tramo correspondiente al término municipal de Esplugues a través del Plan de Actuaciones de Cohesión Territorial (PACTE), y el 30% restante procederá del propio municipio. El Ayuntamiento de Barcelona asume la mayor parte, 1,4 millones de euros, correspondientes al tramo que discurre por su término municipal, dada la complejidad de los trabajos, que requiere una inversión más elevada.

El inicio de las obras está previsto para las próximas semanas y tendrán una duración de 6 meses, durante los cuales se trazarán 400 metros de vía ciclable mediante un paseo peatonal de 2,5 metros de ancho y un carril bici bidireccional en plataforma única de 3 metros de ancho.

"Un paso decisivo"

"Barcelona tiene una de las redes ciclables más importantes del Estado, con 270 kilómetros de carriles bici y un conjunto de vías ciclables que alcanza el millar, y queremos seguir creciendo y mejorando la movilidad sostenible", ha declarado la primera teniente de alcaldía de la capital, Laia Bonet. "La conexión ciclista entre Barcelona y Esplugues va en la línea de la política municipal de impulsar la conexión con los ejes ciclistas de la ciudad, en este caso el de la Diagonal, para poder llegar al centro de Barcelona y a las diferentes mallas ciclables de los barrios", ha añadido.

Por su parte, Eduard Sanz, alcalde de Esplugues, ha afirmado que "la adjudicación del nuevo tramo ciclista que conectará Esplugues con Barcelona por la avenida Diagonal es un paso decisivo para reforzar la movilidad sostenible y las conexiones metropolitanas". "Esta actuación nos permitirá disponer de un acceso seguro y directo hacia la Zona Universitaria y hacia el Nuevo Hospital Clínic, un equipamiento que será de referencia y que transformará este entorno", ha remachado.

Finalmente el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, ha enfatizado que "esta conexión estratégica permitirá enlazar a pie o en bicicleta este futuro equipamiento sanitario de referencia en Catalunya y en España". "Es fundamental facilitar el acceso y conectar los centros de salud, de educación y de innovación mediante medios de transporte sostenibles; debe ser posible llegar a ellos fácilmente, a pie, en bicicleta o en transporte público", ha recordado.