Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaTrumpMario PineidaBarcelonaVíctor ManuelJuan Carlos IMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Sant Adrià

Hallado un cadáver en el mar cerca del Fòrum de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra, que confirman que la muerte se debe a un suicidio, rescataron el cuerpo sin vida este miércoles con la ayuda de submarinistas

Apuñalado un hombre en la estación de La Sagrera de Barcelona

El puerto del Fòrum, con la pérgola fotovoltaica al fondo, en Sant Adrià de Besòs.

El puerto del Fòrum, con la pérgola fotovoltaica al fondo, en Sant Adrià de Besòs. / JORDI OTIX

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià de Besòs
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d’Esquadra localizaron este miércoles un cadáver en el mar a la altura de la playa de Sant Adrià de Besòs, cerca del Fòrum de Barcelona. La policía descarta cualquier indicio violento en la muerte y confirma que se trata de un suicidio. El fallecido es un hombre que residía en Rubí.

El cuerpo fue hallado a media mañana de ayer. Un dispositivo policial se desplegó en la playa Litoral, de Sant Adrià, que no pasó desapercibido para algunos vecinos de la zona.

Noticias relacionadas y más

El operativo requirió que acudieran submarinistas para recuperar el cadáver. La policía había abierto diligencias de investigación a raíz de la desaparición del hombre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  2. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  3. La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
  4. Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028
  5. Estos serán los nuevos precios del transporte público en Barcelona en 2026: cuánto sube cada título
  6. Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona
  7. Barcelona amplía un tramo de acera de la Gran Via tras el atropello mortal de una niña de 11 años
  8. Terrassa eleva la presión a los coches: multas de 200 euros si entran sin permiso en una nueva área peatonal

Las líneas R1 y RG1 de Rodalies estarán cortadas entre Barcelona y Badalona por obras del 3 al 11 de enero

Las líneas R1 y RG1 de Rodalies estarán cortadas entre Barcelona y Badalona por obras del 3 al 11 de enero

Barcelona deja solo a Albiol con el desalojo del B9 de Badalona: “No nos corresponde generar una respuesta”

Barcelona deja solo a Albiol con el desalojo del B9 de Badalona: “No nos corresponde generar una respuesta”

Barcelona deja solo a Albiol con el desalojo del B9 de Badalona: “No nos toca generar una respuesta”

Decenas de desalojados en Badalona acampan delante del instituto B9 para pasar la noche al raso

Decenas de desalojados en Badalona acampan delante del instituto B9 para pasar la noche al raso

Victoria vecinal en Tarragona, 84: la inmobiliaria renueva contratos de alquiler en la finca barcelonesa de las 120 licencias turísticas

Victoria vecinal en Tarragona, 84: la inmobiliaria renueva contratos de alquiler en la finca barcelonesa de las 120 licencias turísticas

Hallado un cadáver en el mar cerca del Fòrum de Barcelona

Hallado un cadáver en el mar cerca del Fòrum de Barcelona

La resistencia de los clientes septuagenarios de la Boqueria: "Si pudiera, vendría más"

Un nuevo carril bici unirá Esplugues y Barcelona por la Diagonal en 2026 y llegará al futuro Clínic