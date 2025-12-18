Hallado un cadáver en el mar cerca del Fòrum de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra localizaron este miércoles un cadáver en el mar a la altura de la playa de Sant Adrià de Besòs, cerca del Fòrum de Barcelona. La policía descarta cualquier indicio violento en la muerte y confirma que se trata de un suicidio. El fallecido es un hombre que residía en Rubí.

El cuerpo fue hallado a media mañana de ayer. Un dispositivo policial se desplegó en la playa Litoral, de Sant Adrià, que no pasó desapercibido para algunos vecinos de la zona.

El operativo requirió que acudieran submarinistas para recuperar el cadáver. La policía había abierto diligencias de investigación a raíz de la desaparición del hombre.