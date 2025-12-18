Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaTrumpMario PineidaBarcelonaVíctor ManuelJuan Carlos IMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Amplio acuerdo

Barcelona firma un nuevo convenio colectivo con la reducción de la jornada laboral a 35 horas

El ayuntamiento y CC.OO., UGT y CSIF sellan un acuerdo tras 11 meses de negociaciones y más de 50 reuniones de trabajo

Preacuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona: jornada de 35 horas y subida salarial para los empleados municipales

El alcalde Jaume Collboni, con el teniente de alcalde Albert Batlle, la gerente Laia Claverol y representantes sindicales.

El alcalde Jaume Collboni, con el teniente de alcalde Albert Batlle, la gerente Laia Claverol y representantes sindicales. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona y los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF ha firmado este jueves un nuevo convenio colectivo que regulará las condiciones laborales de los cerca de 15.000 trabajadores que forman parte de la plantilla municipal. El acuerdo ha llegado tras 11 meses de negociaciones y más de 50 reuniones de trabajo y se implementará a partir de 2026.

El consistorio ha definido el acuerdo de "histórico", ya que hace unos 20 años que un convenio colectivo no era ratificado por una proporción tan grande de los trabajadores, sumando a 13 de los 15 representantes de la mesa negociadora, indica en un comunicado.

También destaca que además de mejorar las condiciones de toda la plantilla, el convenio también incide en la mejora de los servicios municipales y de la atención ciudadana, por lo que repercutirá también en el conjunto de la ciudadanía.

Jornada de 35 horas

El convenio contempla la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para la mayor parte del personal con horario común, eliminando las tardes obligatorias. También se establece un protocolo de desconexión digital y un ayuda anual de 2.500 euros para la reducción de jornada por cuidado de hijos de entre 6 y 13 años.

Como puntos destacados, el nuevo documento incluye ampliar el horario de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) o la Red de Oficinas de Vivienda de Barcelona, así como reforzar la importancia de la prevención de riesgos laborales y de la igualdad.

También contempla medidas específicas para dotar de mayor estabilidad a la plantilla encargada de hacer sustituciones del personal acogido a medidas de conciliación familiar de guarderías públicas o al IMSS y continuar con la capacitación digital de la plantilla para seguir mejorando la eficiencia del servicio público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  2. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  3. La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
  4. Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028
  5. Estos serán los nuevos precios del transporte público en Barcelona en 2026: cuánto sube cada título
  6. Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona
  7. Barcelona amplía un tramo de acera de la Gran Via tras el atropello mortal de una niña de 11 años
  8. Terrassa eleva la presión a los coches: multas de 200 euros si entran sin permiso en una nueva área peatonal

Barcelona firma un nuevo convenio colectivo con la reducción de la jornada laboral a 35 horas

Barcelona firma un nuevo convenio colectivo con la reducción de la jornada laboral a 35 horas

Los vecinos del desalojado B9 de Badalona piden solidaridad para el barrio del Remei: "Hay que pasar de las palabras a los hechos"

Los vecinos del desalojado B9 de Badalona piden solidaridad para el barrio del Remei: "Hay que pasar de las palabras a los hechos"

Los desalojados del B9 de Badalona permanecen delante del instituto y crece la inquietud vecinal

Los desalojados del B9 de Badalona permanecen delante del instituto y crece la inquietud vecinal

Apartur lleva al Ayuntamiento de Barcelona a los tribunales por facilitar que los vecinos veten pisos turísticos

Apartur lleva al Ayuntamiento de Barcelona a los tribunales por facilitar que los vecinos veten pisos turísticos

Victoria vecinal en Tarragona, 84: la inmobiliaria renueva contratos de alquiler en la finca barcelonesa de las 120 licencias turísticas

Victoria vecinal en Tarragona, 84: la inmobiliaria renueva contratos de alquiler en la finca barcelonesa de las 120 licencias turísticas

El mítico bar de Barcelona que ya está en la historia del cine

El mítico bar de Barcelona que ya está en la historia del cine

L'Hospitalet contabiliza a 117 personas durmiendo en la calle, 17 más que en 2024

L'Hospitalet contabiliza a 117 personas durmiendo en la calle, 17 más que en 2024

Badalona prepara el derribo del B9 para levantar una nueva comisaría de la Guardia Urbana

Badalona prepara el derribo del B9 para levantar una nueva comisaría de la Guardia Urbana