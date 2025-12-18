Barcelona deja solo a Albiol con el desalojo del B9 de Badalona: “No nos corresponde generar una respuesta”

“Entendemos que no corresponde a Barcelona generar una respuesta hacia Badalona”. Esta ha sido la manera del Ayuntamiento de Barcelona de desentenderse de la atención a los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona. Son palabras de la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, que, un día después del desalojo que ha dejado a decenas de personas sin alternativa habitacional, ha echado balones fuera y ha insistido en que la solución pasa por “una mirada más allá de lo municipal”, es decir, de la Generalitat.

Tal como avanzó EL PERIÓDICO, el consistorio ha cerrado la puerta a acoger a los desalojados en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Fuentes municipales argumentan que el desalojo es una acción planificada y, por lo tanto, el CUESB no aplica en este supuesto al no tratarse de un “caso de urgencia o de emergencia sobrevenida”. En Badalona, tras el cierre de Can Bofí Vell, no hay albergues de emergencia para que las personas sin hogar puedan pasar unas pocas noches.

“No es una cuestión que pueda solucionar un ayuntamiento solo. Los ayuntamientos tienen que asumir su parte de responsabilidad. Nosotros decimos que la cuestión tienen una mirada más allá de lo municipal. Creemos que se tienen que busca soluciones para Badalona, pero igual para Barcelona, Lleida, Tarragona…”, ha afirmado la quinta teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil.

Según ella, había una planificación con el desalojo y la situación hacía tiempo que duraba, lo que debería permitir que el municipio vecino y entes supramunicipales "planeen una respuesta". "Los entes locales tienen la capacidad que tienen, pero también tenemos una parte de corresponsabilidad con lo que ocurre en nuestro territorio", ha sostenido Gil.

Sin alernativa habitacional

Fuertes y Gil se han referido al desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona preguntadas por periodistas en la rueda de prensa de presentación de la 'Taula de Ciutat sobre el Sensellarisme', un nuevo órgano que ha impulsado el consistorio junto a colegios profesionales, entidades sociales y organizaciones sindicales para encontrar soluciones "operativas" que hagan frente al sinhogarismo.

Ambas dirigentes municipales han recalcado que el sinhogarismo es un fenómeno que “está creciendo en todas las ciudades del mundo” y que el desalojo de Badalona confirma lo que reivindica Barcelona: “Una mirada más allá de cada uno de los municipios”.

Decenas de desalojados en el antiguo instituto B9 han pasado la noche al raso, justo enfrente del edificio que los Mossos d’Esquadra desahuciaron y que luego ha sido tapiado. Los expulsados se reunieron anoche alrededor de hogueras encendidas en la explanada próxima al viejo centro educativo, entre bloques del barrio de Sant Roc, y compartieron cena durante la primera jornada que pasaban a la intemperie, a falta de un lugar en el que cobijarse.

"Al que le corresponde, ¿dónde está?"

La gestión del desalojo y la falta de alternativa habitacional para los aproximadamente dos centenares de personas desalojadas está generando un aluvión de críticas políticas y sociales, especialmente contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

Sin ir más lejos, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha criticado este jueves la "dejadez de funciones" del alcalde y ha defendido que las competencias de cada administración "están claras". "Al que le corresponde, ¿dónde está?", ha remarcado Prieto. Además, el delegado del gobierno español también ha dicho que Albiol ha "renunciado" a ayudas para la primera acogida de los migrantes.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, que precisamente este viernes celebrará un pleno extraordinario sobre sinhogarismo, se ha pronunciado el líder del PP, Daniel Sirera, que ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, que evite que los desalojados del B9 en Barcelona vayan a Barcelona y la ciudad "se convierta en refugio de asentamientos".