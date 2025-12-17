Vecinos del gran asentamiento desocupado en Badalona: "El problema sigue, nos tienen abandonados"

El estado de ánimo de los vecinos del entorno del B9, el antiguo instituto municipal de Badalona desalojado este miércoles tras ser ocupado por cientos de migrantes durante dos años, lo explicitaban a principios del 2024 desde la Asociación de Vecinos del barrio del Remei. "Estamos muy preocupados y asustados. Nos da miedo pasar por allí porque nos hemos encontrado a gente drogada por la calle. El paisaje es tercermundista", contaban a EL PERIÓDICO Silvia Jordán y Ángel García, presidenta y por entonces vocal de la entidad vecinal.

Una vez ejecutada la desocupación del inmueble este 17 de diciembre, la preocupación de los vecinos persiste: "Pedíamos el desalojo desde hace dos años y medio. Pero, ahora que se ha producido, el problema sigue: estamos muy cansados, nos tienen abandonados", denuncia Silvia Jordán, presidenta de la asociación vecinal del Remei. Jordán lamenta el desamparo de los cientos de migrantes desalojados, pero pide "más seguridad, más limpieza y una comisaría de policía" en el barrio. "La gente que se queja del desalojo luego se va a comer a su casa con el sueldo en el bolsillo, y nosotros nos quedamos en un barrio marginal que nadie sabe ubicar en el mapa", rubrica Jordán, quien se muestra dolida porque "nadie, ni partidos ni entidades, han venido a ayudarnos al barrio".

A su voz se suma la de Ángel García, expresidente y exvocal de la asociación vecinal del Remei que sigue en un grupo de WhatsApp con ciudadanos del barrio pese a que, advierte, él no vive en el Remei. "Como barrio, el desalojo es un alivio. Como personas humanas, nos sabe mal por ellos", comenta García. El exresponsable vecinal asume que la calle Guifré, adonde da el B9, era "una zona peligrosa que generaba sensación de inseguridad a los vecinos". "Cuando salían a pasear, los vecinos eran testigos de peloteras a pie de calle", admite.

Otros vecinos consultados a pie de calle hacen matizaciones. Oscar Pena, trabajador de la empresa BigMat, de construcción, próxima al inmueble desalojado, comparte sus reticencias en torno al desalojo: "Entiendo que no puedan estar en ese instituto porque no es de ellos, pero ¿adónde irán ahora? ¿Se quedarán en la calle? Si los echan para dejarlos en la calle, será peor", clama. Pena asegura que había tratado a varias de las personas desalojadas: "A mí me conocían porque venían a mi empresa a pedir trabajo. Unos 200 habrán venido durante todo este tiempo, o a pedir trabajo o a comprar pladur para poner en las habitaciones que habían montado".

Oscar Pena, trabajador próximo al desalojado B9. / Gerardo Santos

Quienes residen en el barrio del Remei insisten en el contraste de visiones entre los vecinos y los que viven en otros barrios de Badalona o de fuera, por mucho que trabajen allí. En ese sentido se pronuncia una vecina de 57 años que pide explícitamente anonimato: "El Ayuntamiento ha hecho su trabajo. Hay gente que dice 'pobrecitos', pero yo les diría: 'Venid a vivir al Remei o Sant Roc". Esta ciudadana expresa su incertidumbre por no saber qué va a ocurrir los próximos días. Silvia Jordán, presidenta de la asociación vecinal, pide reforzar la seguridad: "Estamos viendo a gente abriendo persianas y forzando candados porque no tienen adonde ir. Los vecinos estamos todos atrincherados en nuestras casas".

"Queremos un sitio donde estar tranquilos"

Poco después de la desocupación, el alcalde Xavier Garcia Albiol ha comparecido frente a un atril donde se leía "La ocupación es delito". "Dije que echaríamos a esta gente y lo hemos hecho", ha declarado el edil. "Demostramos que estamos al lado de los vecinos". Algunos ciudadanos se muestran agradecidos.

Es el caso de Adrián Martínez, responsable de un sello discográfico frente al B9. "Doy las gracias a Albiol por tirar adelante la desocupación", ratifica Martínez, quien critica que los desalojados son "gente que por la calle no se ha sabido comportar". El trabajador de la zona recuerda precedentes como un asesinato o los casos de tuberculosis para justificar la necesidad del operativo policial de este miércoles. "Es una vergüenza como han dejado esto", aqueja.

La presidenta Jordán recuerda "haber avisado a las autoridades cuando sólo había 30 personas dentro del B9". Ahora, asegura, los vecinos sólo buscan tranquilidad. Un deseo que comparte Martínez desde el punto de vista de su empleo: "Queremos un sitio donde estar tranquilos", rubrica.