Terrassa eleva la presión a los coches: multas de 200 euros si entran sin permiso en una nueva área peatonal

El centro de Terrassa (Vallès Occidental) se prepara para un cambio de reglas en las áreas peatonales. A partir del primer trimestre de 2026, acceder en coche sin autorización municipal a estas zonas podrá salir caro: el Ayuntamiento prevé activar un sistema de control con lectura de matrículas y 11 cámaras, con sanciones de hasta 200 euros para los vehículos que entren sin permiso.

El Ayuntamiento ha presentado este martes 16 de diciembre durante la conocida como Taula de Mobilitat —órgano consultivo con entidades, asociaciones e instituciones— una reorganización integral de la movilidad urbana basada en una idea principal: unificar y simplificar. El plan, trabajado desde principios de año, reducirá de seis a tres los ámbitos peatonales, todos bajo una misma normativa, para poner fin a un entramado que, según reconoce el propio consistorio, había generado confusión entre vecinos, comerciantes y usuarios de dónde y cuando de podría entrar con el cohce. Hasta ahora, las sanciones oscilaban entre 80 y 200 euros en función de la zona, pero el nuevo decreto unifica las multas en el importe máximo (200 euros), un cambio que endurece el régimen sancionador y aumenta la presión sobre los conductores.

“El mensaje es claro: no estamos creando una nueva regulación, sino ordenando y unificando lo que ya existía”, ha defendido el primer teniente de alcalde y concejal de movilidad, Xavier Cardona. El objetivo, ha sostenido, es disponer de una norma “más comprensible, más justa y más fácil de gestionar”, reforzando la prioridad del peatón y mejorando seguridad y convivencia en el centro.

Crece el espacio peatonal

El eje principal de la reforma es la creación de 'Área Centro', que agrupará los ámbitos actuales del Passeig, Vapor Gran, Vapor Ventalló y el sector 2 de la Seu d’Ègara, e incorporará seis nuevos tramos de calles. Con ello, el espacio peatonal crecerá aproximadamente un 5%.

En paralelo, el Antic Poble de Sant Pere pasará a denominarse oficialmente Seu d’Ègara, mientras que Plaça Vella mantendrá su configuración actual. Uno de los cambios más visibles será el nuevo sistema de control. El dispositivo combinará 11 cámaras, agentes y elementos físicos como pilonas.

Hasta 52 accesos al año

Entre las novedades, el consistorio incorporará una autorización puntual para no residentes: permitirá hasta 52 accesos al año, lo que equivale a uno por semana, con vigencia de un solo día. Podrá tramitarse en línea hasta 24 horas antes o dentro de las 72 horas posteriores al acceso a través de un enlace del propio Ayuntamiento.

Esta modalidad se suma a: autorizaciones permanentes (residentes, propietarios de aparcamientos y titulares de locales), autorizaciones temporales (movilidad reducida, eventos o necesidades empresariales), y el sistema de “dar paso”, por el que un residente puede autorizar una entrada puntual a terceros.

La reforma también unifica horarios de la Distribución Urbana de Mercancías y el reparto a domicilio. Habrá restricciones horarias para vehículos motorizados, mientras que el reparto podrá hacerse las 24 horas si se realiza en bicicleta o con vehículos de movilidad personal (VMP). La circulación de bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) seguirá limitada en los tramos donde la señalización lo prohíba, con excepciones para vehículos autorizados, reparto profesional y actividades sociales o educativas.

Peatones y ZBE: “instrumentos distintos”

Desde el gobierno municipal subrayan que la regulación peatonal es independiente de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y de la etiqueta ambiental del vehículo, aunque ambos sistemas convivan en el mismo espacio urbano. “Son dos instrumentos con objetivos distintos”, ha recalcado Cardona, para evitar confusión.

La unificación se aprobará por decreto en enero de 2026, se dará cuenta al pleno y se abrirá un periodo de exposición pública. Si se cumplen los plazos, el modelo estará plenamente operativo en el primer trimestre de 2026. Con la reforma, Terrassa, apuntan desde el Ayuntamiento, quiere consolidar un centro más seguro, ordenado y fácil de entender.