El vandalismo en los trenes de Rodalies suma ya 900 ataques y 1,4 millones de viajeros afectados en Catalunya este año

Aún no ha acabado el año, pero Renfe ya suma 887 actos vandálicos perpetrados entre enero y noviembre contra los trenes en Catalunya, principalmente pintadas de grafitis. El coste económico para restituir los trenes asciende ya a 7 millones de euros, lo que incluye la limpieza y los gastos indirectos relacionados con la afectación a los viajeros. Sin ir más lejos, cuando los convoyes no pueden circular —principalmente porque se pinta el cristal del conductor y se anula su visibilidad—, el efecto acumulado ha sido equivalente a mantener un tren inmovilizado durante 654 días completos.

Es por ello que la directora general de Transportes y Movilidad, Susi López, ha reclamado "tolerancia cero" hacia los grafiteros, cuya acción ha provocado que hasta 1,4 millones de personas no hayan podido coger el tren a su hora prevista para acceder al trabajo o en su movilidad diaria. Una tolerancia cero que "no solo deben tener los cuerpos de seguridad, sino toda la ciudadanía", ha recalcado. El Parlament tiene previsto iniciar próximamente los trámites para elevar las sanciones contra este tipo de actuaciones. El presidente Salvador Illa ya anunció a principios de octubre la intención de triplicar las multas hasta los 90.000 euros.

Renfe muestra el proceso de limpieza y vinilado de los trenes de Rodalies, a las 22:15 horas. / MANU MITRU / EPC

20 millones en vigilancia

Más aún cuando a la factura hay que sumar los 20 millones de euros que Renfe ha gastado en la implantación de medidas de mayor seguridad para evitar las incursiones de los grafiteros, en coordinación con los Mossos d’Esquadra. Pese a que los trenes vandalizados casi alcanzarán el millar a finales de año, se ha logrado reducir los ataques cerca de un 25%, según ha indicado el portavoz de la operadora, Antonio Carmona.

Procedimiento de retirada y aplicación de un nuevo vinilo en un tres de Rodalies, en los talleres de Cornellà. / MANU MITRU / EPC

Liso y uniforme

Renfe ha querido mostrar este miércoles en su base de mantenimiento de Cornellà el procedimiento para vinilar un tren entero, una operación que realiza en los talleres siempre de noche, cuando ha terminado el servicio.

Se asemejaría a un cambio de piel del tren: se retira el antiguo, y se lija toda la chapa hasta quedar la superficie completamente lisa y uniforme. El convoy queda al desnudo, desprovisto de los distintivos que identifican todos los trenes de Rodalies y de las pintadas tan comunes que ya forman parte de la rutina visual.

Renfe muestra el proceso de limpieza y vinilado de los trenes de Rodalies en el taller de mantenimiento de Cornellà. / MANU MITRU / EPC

El procedimiento de vinilado se lleva a cabo coincidiendo con la revisión obligatoria más amplia que todos los trenes deben superar cada cuatro años, y que cuesta unos 22.300 euros por convoy. Es entonces cuando se aprovecha también para vestirlo con una nueva piel, que desde hace tiempo se aplica incluyendo un tratamiento especial: a la fina lámina de PVC del vinilo se le añade una capa de poliéster antigrafiti específicamente ideado para facilitar la limpieza del convoy cuando amanece pintarrajeado.

Este año ya se han limpiado 58.000 metros cuadrados de trenes, con material disolvente especial para estas pintadas.