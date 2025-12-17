A partir del 19 de enero
Las nuevas tarifas del taxi de BCN en 2026: bajada de bandera por 2,80 euros y aumento del suplemento a la Fira del 30%
Las tarifas tienen como novedad la consolidación de los precios cerrados dirigidos a la contratación a través de aplicaciones autorizadas
Las tarifas del taxi de Barcelona se incrementarán un 2,3% de media el próximo 2026
Las tarifas del taxi de Barcelona y el área metropolitana ya se han concretado. A partir del 19 de enero, fecha en la que entrarán en vigor, la bajada de la bandera pasará de 2,75 a 2,80 euros tanto en la tarifa 1, la laborable diurna, como en la 2 correspondiente a la nocturna y festivos. El precio por kilómetro recorrido será de 1,35 euros en laborables y de 1,66 en festivos.
De esta forma, los precios se incrementarán un promedio del 2,3% en 2026, según la propuesta aprobada por el Área Metropolitana de Barcelona. En cuanto a los suplementos, se aplica la misma subida proporcional en todos ellos. El recargo pasa de 4,50 a 4,60 euros para los servicios en el Moll Adossat y con origen o destino el aeropuerto de Barcelona. Todas las carreras que partan del aeródromo contarán siempre con una percepción mínima de 21 euros incluyendo todos los suplementos. El que se aplicará en la Estació de Sants pasa de 2,50 a 2,55 euros. También se aplicará un suplemento de 4,60 euros durante las noches especiales (Sant Joan, Navidad y Fin de Año).
Excepción: trayectos a la Fira
No obstante, sí habrá un notable incremento de la tarifa, de hasta un 30%, en el suplemento por servicios con origen en Fira Gran Via, que pasará de los 2,50 a los 3,30 euros. Asimismo, el precio cerrado entre el aeropuerto y el Moll Adossat se fija en 46 euros. Se trata de una tarifa que tiene en cuenta el habitual traslado de cruceristas que acuden a Barcelona a iniciar sus vacaciones por el Mediterráneo.
Las nuevas tarifas serán de aplicación a las 10.521 licencias del ámbito del Institut Metropolità del Taxi (Imet).
Precios cerrados
Las tarifas tienen como novedad la consolidación de la fijación de los precios cerrados, dirigidos a la contratación a través de aplicaciones autorizadas. En estos casos, la bajada de bandera será de 4,11 euros y el precio mínimo por trayecto de 8 euros. El precio por kilómetro es inferior, de 1,11 euros. La aplicación da a conocer al usuario de forma previa a la prestación del servicio un precio cerrado que calcula teniendo en cuenta los kilómetros y el tiempo de desplazamiento según el tráfico del momento. No obstante, no tiene en cuenta la posibilidad del taxi de circular de forma preferente por el carril exclusivo, por lo que la tarifa puede resultar algo más cara.
El sindicato mayoritario, Élite Taxi, que había reclamado inicialmente un aumento de las tarifas del 7%, considera insuficiente el incremento medio del 2,3% debido al encarecimiento de los seguros que deben afrontar los taxistas. No obstante, considera que la futura ley del taxi compensará al colectivo estableciendo tarifas más elevadas en horarios nocturnos y festivos, momentos en los que falta especialmente oferta de vehículos en la calle.
