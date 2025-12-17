El antiguo Imax de Barcelona se transforma y estrenará una exposición inmersiva sobre Iniesta

El Consejo de Administración del Port de Barcelona ha aprobado una concesión para transformar el edificio del antiguo cine 3D Imax Port Vell en un espacio dedicado a exposiciones y experiencias inmersivas con temáticas culturales y deportivas.

El nuevo proyecto, que está previsto que se ponga en marcha a finales de 2026, se estrenará con una instalación titulada “Iniesta: el juego interior”, dedicada a la trayectoria y el legado del futbolista Andrés Iniesta. Posteriormente, el espacio acogerá otras exposiciones de carácter cultural y deportivo, según han informado desde el Port en un comunicado.

Para adaptar el edificio a los nuevos usos, la empresa concesionaria AC House Barcelona SL derribará el anfiteatro de butacas y creará un espacio diáfano de 2.250 metros cuadrados. La inversión prevista para esta obra asciende a casi 2,5 millones de euros, que se destinarán a la reforma del interior, el diseño museográfico y la producción tecnológica necesaria para poder llevar a cabo este tipo de experiencias.

El proyecto sustituirá a la 'America’s Cup Experience', un centro temporal de divulgación que se instaló en el antiguo Imax para repasar la historia de la competición deportiva que acogió Barcelona en 2024. Allí también se exhibieron algunos de los trofeos de las ganadoras.

Desde el Port han informado que la concesión de este espacio tendrá una vigencia de cuatro años y busca dar un uso continuado al antiguo cine en 3D mientras se tramita el proyecto del futuro Liceu Mar, la segunda sede del Gran Teatre destinada a la ópera y la danza que transformará la zona norte del Moll d’Espanya.